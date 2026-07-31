La Cámpora propone limitar la compra de tierras por parte de extranjeros en la provincia de Buenos Aires

LA PLATA.- En clara oposición a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el presidente Javier Milei impulsa en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo busca limitar a un 15 por ciento la titularidad de tierras en manos extranjeras en la provincia de Buenos Aires.

Propone además que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no puedan superar las 1000 hectáreas en la zona núcleo bonaerense.

El proyecto de ley lleva la firma de Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense, y es avalado por el Movimiento Evita y por Patria Grande.

El diputado, aliado estratégico de Máximo Kirchner, revindicó la Ley de Tierras Rurales (26.737), que fue sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner en el Congreso de la Nación y luego derogada por un decreto ahora judicializado.

El plan es que el nuevo proyecto se debata en la segunda mitad del año en la Legislatura.

Facundo Tignanelli, Cecilia Soler, Mayra Mendoza, Máximo Kirchner y Jorge Taiana, el jueves, en Quilmes Prensa Quilmes

Es que en la provincia de Buenos Aires hay 834.421 hectáreas en manos extranjeras, según el Registro Nacional de Tierras Rurales creado por esa ley en 2011. Pero hay datos que llaman la atención: existen dos municipios linderos al río Paraná donde el porcentaje de tierras en manos extranjeras excede ampliamente el 15 por ciento. Estos son Campana, donde el 50,2 de tierra rural es extranjera, y Zárate donde un 24,8 pertenece a propietarios no nacionales, según informó el kirchnerismo en base al mismo registro.

La derogación de la Ley de Tierras, que fue dispuesta por el decreto de necesidad de urgencia 70/2023, hace necesaria, según Tignanelli, velar por los intereses de los bonaerenses.

Para eso, propuso crear un Régimen de Protección al Dominio provincial. Será sobre las tierras rurales y se aplicará a todas las personas, humanas o jurídicas, que posean tierras para uso productivo, agropecuario, forestal o turístico.

La limitación alcanzará a extranjeros -tengan o no domicilio real en territorio argentino-, pero quedarán exceptuados aquellos que cuenten con más de diez años de residencia continua, permanente y comprobable en el país, como así también los que tengan hijos o cónyuges argentinos y una residencia permanente de al menos cinco años.

En ningún caso podrán tener más de un 30% del total de las tierras rurales. Y la restricción es a 1000 hectáreas en la zona núcleo, que comprende los municipios de Leandro Alem, General Viamonte, Bragado, General Arenales, Junín, Alberti, Rojas, Chivilcoy, Chacabuco, Colón, Salto, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, San Andrés de Giles, Pergamino, Arrecifes y Carmen de Areco.

Además, se limitará la adquisición cuando pueda afectar el acceso al agua de una comunidad. Por último, se intimará a los propietarios extranjeros a inscribir su titularidad en un Registro Provincial de Tierras Rurales.

El proyecto de ley, que lleva las firmas de Noelia Saavedra (Movimiento Evita) y Cintía Romero (Patria Grande), además de la de Tignanelli (La Cámpora), podría ser aprobado por la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza, que se opondrá a la iniciativa, tiene 20 de los 92 escaños. El proyecto también estaría en condiciones de ser votado en el Senado de la provincia, donde el peronismo tiene mayoría simple.

La iniciativa contaría con el aval de Axel Kicillof, que la semana pasada llamó a votar en contra de la ley Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.