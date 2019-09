La candidata de Espert acusada de "mechera" rompió el silencio

Scialabba fue acusada de robar algunos artículos en la sucursal de una cadena de supermercados Fuente: Archivo

Eliana Scialabba era candidata a senadora nacional del Frente Despertar por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando a finales de agosto fue detenida acusada de hurtar mercadería de un supermercado del barrio porteño de Recoleta.

La mujer, que pasó algunas horas detenida y luego de someterse a indagatoria fue liberada por tratarse de un delito excarcelable, renunció a su candidatura por pedido expreso de su jefe político, José Luis Espert y se alejó de las redes por tres semanas.

Esta mañana, sin embargo, la economista decidió romper el silencio en torno a lo sucedido y publicó un descargo en Twitter, donde se desentendió de las acusaciones y buscó dejar atrás el episodio para concentrarse en otros proyectos.

"Como es de público conocimiento, y en plena efervescencia electoral, se me acusó de haber sustraído mercadería de un conocido supermercado -escribió-. Por entonces, y debido fundamentalmente al contexto (y no a los hechos) decidí junto con mi núcleo más cercano no hacer declaraciones públicas pese a que la información que circulaba no era veraz; algo fácilmente comprobable si se mira el expediente judicial".

"Lo natural para mí habría sido salir a dar explicaciones y de ese modo dejar en claro que soy una persona de bien, pero no quise perjudicar a nadie ni permitir que este tema causara aún más problemas para mí, mi familia y/o para el partido político que confío en mí", añadió.

Además, dijo que no quedan claras "las motivaciones que pudo haber habido detrás de esta operación": "Es algo que a esta altura no me parece relevante. Lo concreto es que, en muy corto tiempo, he sufrido perjuicios muy grandes en mi vida personal y profesional; de manera que lo único que deseo es volver a la tarea de construir, investigar, aprender y crecer. Esto es todo lo que quería manifestar respecto de este asunto".

Según voceros policiales, el hecho ocurrió el viernes 23 de agosto a la tarde en un supermercado ubicado en Charcas y Agüero, cuando Scialabba intentó llevarse dos bolsas de chicles, un paquete de chocolates, un kit de higiene bucal, una crema para manos, bombones, fiambre, queso y un gel hidratante facial escondidos en el doble fondo de un carrito.