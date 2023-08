escuchar

La Cámara Federal de Casación Penal denegó al empresario Aldo Roggio el pedido para que la Corte Suprema de Justicia revise la validez de su declaración indagatoria en la que mencionó que el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime recibía retornos por los subsidios al transporte que otorgaba al Estado. Tras el rechazo del recurso extraordinario, ahora Roggio puede ir a la Corte con un recurso de queja.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con intervención de los jueces Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Guillermo Yacobucci, no hizo lugar al recurso extraordinario de los abogados de Roggio.

La Cámara respaldó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº7, que había rechazado el pedido de nulidad de parte de la declaración indagatoria prestada por el empresario ante el juez Claudio Bonadio, luego de haber acordado con la fiscalía declarar como “imputado colaborador” y brindar información.

La resolución fue dictada en una causa que es un desprendimiento de la investigación central conocida como “Los cuadernos de las coimas”, que fue iniciada por el fallecido juez Bonadio en torno a una presunta asociación ilícita integrada por la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio De Vido, otros funcionarios del Estado Nacional y empresarios.

La actual vicepresidenta y los exfuncionarios están acusados de organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal, que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios de 2003 hasta noviembre de 2015. Este expediente en particular, acumulado a la causa principal de los cuadernos, se formó para profundizar la investigación respecto del sistema de recaudación ilegal mediante retornos de subsidios al transporte en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal Nacional.

Roggio ya habia reclamado la nulidad de su indagatoria, pero el tribunal oral y la Casación habían rechazado sus pretensiones. Ahora, los jueces de Casación consideraron, en consonancia con la fiscalía, que el recurso extraordinario pretendido por los defensores de Roggio para que la Corte Suprema de Justicia trate la cuestión no puede ser concedido, por no tratarse de una sentencia definitiva ni equiparable a tal categoría, y porque no se alcanzó a demostrar una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar la competencia del máximo tribunal.