La CGT adelanta una reunión para este lunes y evalúa un paro cuando Diputados trate el proyecto

El fin de semana largo de carnaval tendrá una interrupción para las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT). Su Consejo Directivo decidió adelantar para este lunes una reunión que estaba prevista para mediados de esta semana, pero el ímpetu oficialista sobre la reforma laboral aceleró los tiempos. Un posible paro general de 24 horas asoma, otra vez, entre las alternativas de respuesta del sindicalismo.

El cónclave será por videoconferencia y está previsto que ocurra a las 16 horas. En la antesala conviven dos posturas: la dialoguista y la dura. Esta última es la que impulsa una actitud más severa en las calles contra el proyecto de modernización laboral, también conocido como reforma, que la semana pasada obtuvo media sanción en el Senado.

La llegada del proyecto al recinto de la Cámara de Diputados todavía no tiene fecha exacta. Pese a eso, en el sindicalismo observaron que el Gobierno podría moverse rápido para que la reforma se convierta en ley. Uno de los escenarios más optimistas dentro del oficialismo propone como hoja de ruta: aprobación del dictamen el miércoles y sesión el jueves. Sin confirmación de que esto efectivamente vaya a suceder así, la CGT decidió no perder tiempo y este mismo lunes debatir si convoca a un paro.

La marcha contra la reforma laboral terminó con incidentes y bombas molotov Rodrigo Abd - AP

Tal como indicaron fuentes sindicales, la idea de la huelga general buscaría que esta coincida con el debate en el recinto en Diputados. En consecuencia, las fechas todavía no se conocen con exactitud.

El paro general como respuesta de la CGT a posibles cambios en la legislación laboral propuestos por la administración de Javier Milei ya tiene un antecedente. A 45 días de haber asumido, la cúpula sindical ya había convocado su primera huelga con motivo del DNU 70/2023, también conocido como “megadecreto”, que contenía un capitulo sobre empleo.

El segundo paro de la CGT contra Milei se produjo casi cuatro meses más tarde, en mayo de 2024. Menos de un año después, el 10 de abril de 2025, la central obrera convocó la tercera huelga durante la gestión libertaria. A diferencia de estos antecedentes, el debate actual dentro del sindicalismo ocurre con un nuevo tridente cegetista que tomó posición en noviembre pasado, conformado por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

La postura dialoguista, que efectuará de contrapeso, propone intentar introducir cambios en el proyecto hasta último momento. Dentro de este sector, valoran que el sindicalismo logró que la reforma laboral no tocara la cuota solidaria (un porcentaje del sueldo que se descuenta a trabajadores sin importar si están afiliados a un gremio) y los aportes a las obras sociales a cuenta de los empleadores.

El otro lado de la moneda, el del descontento, puede tener tantos ítems como interlocutores dentro del sindicalismo, sin embargo, en las últimas horas los cambios propuestos para las licencias laborales aparecieron en todas las conversaciones. Se trata de los artículos que reducen el porcentaje de pago de las licencias-del 100% actual al 75% o 50%, de acuerdo a las circunstancias.

En este caso, la postura dialoguista se ilusiona en convencer a diputados por fuera del bloque peronista para que introduzcan cambios y, en ese caso, forzar que el proyecto vuelva al Senado. Una estrategia que buscaría ganar tiempo.

Pero no todo es blanco o negro. Dentro del “gris”, existe la posibilidad de volver a repetir una marcha como la de la semana pasada, sin embargo, no es la opción favorita por ninguna de las partes. La jornada del miércoles pasado es un argumento que tienen los sindicalistas para desechar esa idea.

Entonces, la CGT apuró sus tiempos. Apremiada por el ímpetu oficialista buscará decidir por videoconferencia. Sin importar cuál sea su definición, marcará el perfil de su nueva cúpula.