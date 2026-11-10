La CGT destacó el mensaje del Papa y marcó siete coincidencias con sus propuestas

En un documento institucional, la CGT celebró el mensaje de ayer del papa León XIV en la exposición sobre “el mundo del trabajo”. La central sindical, vinculada al peronismo, expresó coincidencias entre la doctrina social de la Iglesia, el legado de Francisco y los principios históricos del movimiento obrero organizado.

Los principales ejes del documento sindical son los siguientes:

1. El trabajo como fuente de dignidad

Sostiene que el trabajo es el fundamento de la dignidad humana y cuestiona los modelos económicos que subordinan a las personas a la lógica del mercado.

Afirma que la paz social se construye mediante mecanismos de diálogo y resolución de conflictos, no mediante su negación.

2. Defensa de la justicia social

Reivindica las conquistas laborales históricas, como la negociación colectiva, las vacaciones, la seguridad social y el salario digno.

Presenta la justicia social como principio organizador de la comunidad y del desarrollo nacional.

3. Rol del sindicalismo

Define a los sindicatos como instrumentos de solidaridad, representación y defensa de los trabajadores frente a la desigualdad.

Resalta que la organización sindical fortalece la democracia y constituye un actor indispensable para proteger derechos laborales.

Defiende la negociación colectiva como una institución central de las relaciones laborales argentinas.

4. Tecnología e inteligencia artificial

Reconoce que la revolución tecnológica y la inteligencia artificial transforman el empleo y los procesos productivos.

Reclama que los trabajadores y sus organizaciones participen en las decisiones sobre la implementación de estas tecnologías.

5. Papel del Estado

Afirma que el Estado tiene responsabilidades indelegables en la promoción del empleo, la inclusión social y la regulación económica.

Rechaza una visión que reduzca la intervención estatal en materia social y laboral.

6. Propuesta para la Argentina: la CGT propone una mesa de diálogo entre trabajadores, empresarios y Estado para impulsar:

Desarrollo basado en producción y trabajo.

Creación de empleo formal y de calidad.

Recuperación del salario real.

Fortalecimiento de la industria y las economías regionales.

Capacitación laboral para nuevas demandas tecnológicas.

Crecimiento económico con mejora efectiva de las condiciones de vida.

7. Cierre político-sindical

Reafirma la tradición del movimiento obrero argentino basada en organización, solidaridad e inclusión social.

Recupera consignas históricas vinculadas a “Tierra, Techo y Trabajo” y a “Paz, Pan y Trabajo”.

Concluye con tres objetivos centrales: recuperar el valor del trabajo como fuente de dignidad, restablecer la justicia social como horizonte del desarrollo y fortalecer el diálogo institucional.

El Papa, ayer, en la UCA TIZIANA FABI - AFP

Una numerosa comitiva sindical participó ayer de la exposición del Papa en la Universidad Católica Argentina (UCA). Ayer, en un discurso con una potente carga política, el papa León XIV advirtió que el problema del desempleo es “un drama” para las personas que lo padecen y reiteró que la economía “debe estar al servicio” de la gente. Además, en una señal de continuidad con el pensamiento de Francisco, al que citó en más de una ocasión, el Pontífice reivindicó el rol de los sindicatos y los movimientos sociales.

A lo largo de su discurso, el jefe de los católicos llamó a la unidad de la Argentina y les reclamó construir una “amistad social” que supere la “polarización dialéctica” y “configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral”.

Además, reivindicó la idea de justicia social, un concepto al que Milei calificó alguna vez como “una aberración” y “robo”.