La CGT se movilizó esta tarde hacia la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud, en el microcentro porteño, para reclamarle al Gobierno por la crisis de las obras sociales sindicales. La protesta culminó con un acto encabezado por los triunviros Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio), en el que la central obrera elevó el tono de sus cuestionamientos contra la administración de Javier Milei y reclamó la salida de los funcionarios que no ofrezcan respuestas a los problemas del sector.

“Han desfinanciado el sistema solidario de salud desde la discapacidad, desde la prestación para nuestros jubilados y desde la prestación para nuestros laburantes”, sostuvo Sola, que fue el primero en hablar y marcó que el conflicto involucra a “15 millones de trabajadores y de trabajadoras cubiertos en su salud por el sistema de obras sociales”.

En uno de los pasajes más duros de su discurso, apuntó contra las autoridades del área y advirtió que cualquier funcionario que desoiga el reclamo, “sea ministro, sea superintendente, sea presidente de la Nación”, debe dar un paso al costado. “Cuando aceptaron el cargo también aceptaron la renuncia”, sostuvo, y reclamó que “renuncien si no están a la altura de las circunstancias”.

Según un relevamiento difundido por la CGT, la ejecución presupuestaria de la Superintendencia de Servicios de Salud cayó un 61% frente a 2023 y la de los hospitales nacionales, entre un 28% y un 51%. En el organismo hace un mes asumió Horacio Guevara tras la renuncia de Claudio Stivelman. Sobre el Plan Remediar, se marca que su presupuesto real cayó un 72% y los tratamientos entregados se redujeron un 62%, de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025.

Los jerarcas sindicales entregaron un petitorio en la repartición oficial CTA

El documento sindical agrega que más de 11 millones de personas no alcanzan a cubrir la canasta básica de salud, las obras sociales nacionales perdieron un millón de afiliados desde 2023 y 742.000 personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público. Además, 2,2 millones de afiliados al PAMI no pueden acceder al subsidio de medicamentos gratuitos.

En esa línea, Jerónimo cuestionó la gestión económica de Luis Caputo y rechazó los argumentos oficiales sobre la supuesta inviabilidad del esquema de obras sociales de los gremios. “Inviable es la gestión que lleva adelante este gobierno. Este modelo económico ya fracasó. Este ministro de Economía ya fracasó”, disparó.

“El conflicto va a seguir escalando”, advirtió Jerónimo, que lanzó una referencia al calendario de fin de año: “Se viene diciembre y sabemos lo que significa diciembre en la memoria de los argentinos; ahora depende de los que gobiernan la Argentina”.

El co-secretario general, que estuvo a cargo del cierre del acto, le reclamó a la dirigencia política que represente “los intereses de la gran mayoría” y pidió dejar de lado “las vanidades” y “los egos” de la política, en un mensaje a la interna del peronismo.

De la marcha de la CGT participó casi toda la primera plana de los secretarios generales. Además de los triunviros, en el escenario estuvieron Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN) y Maia Volcovinsky (Judiciales), entre otros.

Pablo Moyano, en la columna de Camioneros

Adelante, entre el público, estuvo Héctor Daer (FATSA), que llegó con el acto ya comenzado, mientras que Pablo Moyano (Camioneros) también marcó presencia, pero se quedó en la columna de su sindicato. Lo mismo Juan Carlos Schmid, que estuvo al frente de las filas de transportes de la CATT.

Durante la jornada también hubo cuestionamientos a las intervenciones gremiales, se rechazó la prórroga de la que rige en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y menciones solapadas al conflicto judicial que enfrenta a la UTHGRA de Luis Barrionuevo con el Ministerio de Capital Humano por la demora en el reconocimiento de sus autoridades, una disputa que deberá resolver la Corte. “Basta de intervenir las organizaciones sindicales. Ya la queremos normalizada (a la UOM). Y basta de jugar con la certificación de autoridad de las organizaciones sindicales”, exigió Jerónimo.

El camionero Argüello señaló: “Este gobierno no está robando la plata a los trabajadores, tiene que darnos la plata que los trabajadores contribuyen todos los meses para el bienestar de su familia”. Y advirtió: “Basta de seguir hablando y dialogando cuando no nos dan respuesta”.

Además, el hombre del riñón de Hugo Moyano (que no estuvo presente) llamó a los trabajadores a involucrarse en el conflicto: “Necesitamos que también los trabajadores se despierten en cada lugar de su trabajo y hagan comprender la situación que está pasando en nuestra patria”.

La movilización funcionó como antesala de una medida de fuerza que la CGT prepara para diciembre. Sin margen ni fuerzas para convocar a otro paro general, la central obrera anticipó que impulsará una paralización de actividades de cuatro horas en los lugares de trabajo. Mientras se estudia su aplicación, la decisión se formalizará en los próximos días, durante la reunión que se espera por parte del consejo directivo.