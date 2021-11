La chicana de Aníbal Fernández sobre los que apoyan a Juntos: “Van a votar a sus verdugos”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, analizó el panorama electoral a 10 días de los comicios legislativos. Con su acidez característica, el funcionario oficialista criticó a los votantes de Juntos, y vaticinó: “Van a votar a sus verdugos y se van a pegar un tiro en el pie”.

Al conversar con C5N, el conductor de la cartera de Seguridad también criticó duramente a Patricia Bullrich, quien este jueves -en el día en que Cristina Kirchner fue operada- dijo que la vicepresidenta “en todos momentos difíciles no está ni estuvo”. Sobre estas declaraciones, lanzó: “Ya a esta altura no sé si genera algún tipo de reacción en una persona de bien. Me parece que eso es algo solamente de alguien que exuda asco por el resto de las personas”.

Para él, “en la extrema derecha se miente descaradamente y se dice cualquier cosa como si fueran verdades rebeladas”. Así, opinó que Juntos por el Cambio no busca el bien común, sino “beneficiarse ellos, sus familias y sus amigos”. Y en relación a esto, señaló: “No nos vamos a asustar a esta altura del partido”.

Fernández se refirió luego a Javier Milei, a quien chicaneó diciendo que no sabía cómo se pronuncia su apellido. Según dijo, “nunca dudó” de que el liberal se alearía con Juntos por el Cambio en el Congreso. “Se reunió con [Mauricio] Macri atento a que no veía que los números pudieran ayudarlo. Sigue siendo un proyecto común en tanto y en cuanto tengan esa mirada de beneficio a un segmento específico que nada tiene que ver con lo que importa a los trabajadores, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas o las personas con discapacidad. Eso no le importa a nadie”, subrayó y consideró que es una “aberración” que “se hayan sacado de encima y no hayan pagado nunca más las pensiones”. Entonces, cerró su idea: “Pocas veces se ha visto en el mundo se ha visto tanta falta de empatía y de la vocación del cuidado que el Estado tiene que tener ante la gente vulnerable”.

Fernández analizó la situación actual de la Argentina, respecto de la pandemia del coronavirus, y opinó: “Se va terminando porque, gracias a Dios, viene el calor y en la Argentina empieza a descomprimirse. Evidentemente, se produce una resiliencia que, desapareciendo lo que perturbó, lo que hace es volver a la situación anterior”. De esta manera, subrayó que la oposición “encuentra estas ventajas de una parte de la población a la que no le satisfizo tener que quedarse dentro de la casa”. Además, consideró: “El Presidente, el Gobierno y los ministros de Salud hicieron un enorme esfuerzo, hubo una búsqueda por el mundo de todas las vacunas y se hizo una inversión, pero eso ya le pertenece a la sociedad, que no acepta que se lo facturen”.

Es en este contexto, según el oficialista, que “aparecen estos personajes”. “No creo que dure mucho esta situación”, advirtió entonces sobre el lugar que está teniendo la derecha. Y lapidario, remarcó: “Una parte del pueblo va a votar a sus verdugos, a los que van a ir por sus derechos. Se van a pegar un tiro en el pie”.

