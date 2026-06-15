Detuvieron a una “viuda negra” por el homicidio del CEO de una empresa de Martín Menem

Daniel Osorio Peñaloza, CEO de la empresa Gentech, de la que es socio fundador el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, fue encontrado muerto el lunes pasado en su departamento de Almagro. Hoy, detectives de la Policía de la Ciudad detuvieron a una sospechosa acusada de ser “la autora material del homicidio”.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación. La sospechosa tiene 33 años y fue apresada por personal de la División Homicidios de la fuerza de seguridad porteña en José C. Paz. En las próximas horas será indagada por la jueza nacional en lo criminal y correccional Paula González, magistrada que interviene en la causa.

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