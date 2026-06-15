Por orden de Leal: un testigo aseguró entregar “fajos de dinero” a una funcionaria de la Secretaría de Transporte en febrero

Por instrucción directa de Facundo Leal, un empleado de su entorno aseguró haber entregado un sobre de papel madera que, por su forma y consistencia, contenía “un fajo de dinero” a una funcionaria de la Secretaría de Transporte. El episodio, ocurrido el 4 de febrero de 2026, quedó incorporado al expediente que investiga las presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la empresa estatal Arsat, que presidió Leal durante el gobierno de Alberto Fernández, y la firma Argentina Logistic Services (ALS).

En ese entonces, ya durante la presidencia de Javier Milei, Facundo Leal ejercía como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Renunció a ese cargo 24 de febrero, 20 días después. Para ese entonces, Luis Pierrini (persona de confianza de Leal y quien le ha prestado su avión privado) ya había dejado su cargo como secretario de Transporte.

El 22 de enero fue anunciada su salida y su reemplazo por Fernando Herrmann quien, a su vez, dejó Transporte en abril para reemplazar a Carlos Frugoni, el exsecretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía que fue apartado luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades en Estados Unidos sin declarar.

Según surge de la declaración testimonial, Leal le ordenó trasladar un sobre hasta un domicilio ubicado en Posadas 1429, en la Ciudad de Buenos Aires. El envío debía ser recibido por una mujer que trabajaba en la Secretaría de Transporte.

La valija encontrada en la casa de Facundo Leal

La revelación se produjo en el marco de la causa que investiga presuntos sobornos y contrataciones irregulares entre Arsat y ALS y que, en las últimas semanas, derivó en el hallazgo de casi 2,6 millones de dólares y altas cantidades de droga durante los allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Leal.

Para los fiscales, el episodio del sobre no constituye un hecho aislado. Las sospechas sobre el movimiento de dinero se apoyan además en las declaraciones del chofer del exfuncionario, quien trabajó junto a él durante más de seis años y describió una serie de conductas que calificó como “raras”.

Allanamiento en Mendoza a la casa de Facundo Leal

El conductor explicó que Leal llevaba siempre consigo una mochila personal, pero que en numerosas oportunidades manejaba una segunda mochila que permanecía guardada en el baúl del vehículo durante dos o tres días. Según recordó, esos movimientos se repetían después de determinadas reuniones.

La descripción de esa mecánica coincidió con los testimonios de otros empleados de Arsat. Una trabajadora que se desempeñaba como secretaria del entonces gerente general declaró que era habitual ver uno o dos sobres marrones tamaño A4 apoyados sobre la mesa de reuniones del despacho. Según precisó, esos sobres carecían de cualquier identificación.

La valija encontrada en la casa de Facundo Leal

La misma empleada señaló además que quienes acudían a reunirse con Leal solían hacerlo con mochilas propias. Entre los visitantes frecuentes figuraba uno de los hombres señalados en la investigación como intermediario entre Arsat y ALS, Santiago Pando.

Los investigadores consideran que la reiteración de estos elementos permite reconstruir una metodología para el traslado de dinero en efectivo. En la hipótesis de la investigación, la circulación de sobres, mochilas y valijas habría sido parte de un posible sistema utilizado para mover los retornos ilícitos que, según sospechan, se pagaban en dólares estadounidenses.

Además, el chofer de Leal aseguró que en febrero, en el mismo mes que se dio la entrega a la funcionaria de Transporte, identificada como “Belén”, recibió una instrucción específica de su jefe para trasladar una valija desde la ciudad de Buenos Aires hasta un domicilio vinculado al entonces funcionario en la provincia de Mendoza. Meses después, cuando la policía realizó los allanamientos, los investigadores encontraron en ese equipaje una parte sustancial de los casi US$2,6 millones secuestrados durante los allanamientos al exfuncionario.

Durante su testimonio, el conductor reconoció formalmente la valija exhibida por los fiscales y confirmó que era la misma que había llevado por orden de Leal. En su interior había alrededor de US$1,7 millones.