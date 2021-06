La chicana de Sergio Berni a María Eugenia Vidal por las elecciones

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, lanzó esta noche una chicana contra la exgobernadora María Eugenia Vidal, vinculada con una posible candidatura de la referente de la oposición en la provincia.

En una entrevista en A dos voces, el programa conducido por Marcelo Bonelli en TN, el ministro hizo un repaso por los principales temas de la agenda argentina, como la vacunación y la inseguridad, que azotan con fuerza a la provincia de Buenos Aires y luego defendió la gestión de Axel Kicillof. Contó que el gobierno provincial se encuentra “totalmente abocado a resolver los problemas estructurales”.

“Hace muchos años que no se llevaba adelante semejante plan de obra, como el que está haciendo Kicillof. Lo mismo pasó con la salud. El sistema sanitario de la provincia estada devastado”, enumeró Berni.

Fue en ese momento cuando el periodista lo interrumpió y le comentó sobre una posible candidatura de Vidal en la provincia. Y el funcionario lanzó su chicana, mientras se llevaba un vaso de agua a la boca. “Me parece muy bien, perdió una vez, por qué no va a perder otra vez. El tema es ¿quiere perder de vuelta?”, cuestionó Berni, con ironía. “Habría que preguntarle a ella”, continuó Bonelli.

Luego, el titular de la cartera de Seguridad criticó con dureza la gestión de Vidal. Y cerró: “La exgobernadora en la última elección perdió por 20 puntos. El pueblo de la provincia de Buenos Aires no es sonso, no comete el mismo error dos veces. Prefirió cambiar de gobierno porque Vidal les prometió un montón de cosas y no cumplió”.

LA NACION