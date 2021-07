La chicana que eligió Martín Insaurralde para apuntarle a Vidal y hacer sonreír a Cristina

Con medio traje de candidato puesto, Martín Insaurralde no perdió el tiempo. Rodeado por Cristina Kirchner y Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y Victoria Tolosa Paz, quien también suena como postulante a diputada nacional del Frente de Todos bonaerense, el intendente de Lomas de Zamora apuntó contra la exgobernadora María Eugenia Vidal en el inicio del acto que esta tarde lo tuvo como anfitrión. “La exorgullosamente bonaerense”, fueron las palabras que eligió para recordar a Vidal.

La chicana apuntó al cambio de la biografía que Vidal muestra en su cuenta de Twitter, donde desde hace años se describía como “Mamá orgullosa de Camila, María José y Pedrito. Orgullosamente bonaerense”. Días atrás, sin embargo, Vidal acortó esa biografía y eliminó la segunda frase, a tono con su intención de regresar a la ciudad de Buenos Aires y, como muchos esperan, convertirse en candidata a diputada nacional por el distrito donde comenzó su carrera política.

Como anfitrión del acto en el que se entregaron 10.000 notebooks a alumnos del municipio, Insaurralde inició el acto recordando el arranque del Programa Conectar Igualdad durante el kirchnerismo. Y apuntó contra Cambiemos. “Vino otro gobierno, un gobierno macrista, que lo discontinuó, cuando era una política que habíamos comprobado que podía perdurar en el tiempo, que era una política de Estado. ¿Qué les pasa a esos gobiernos a esas personas? ¿El desprecio por el ser humano? En este caso, pibes y pibas que en estos cuatro años no pudieron recibir una computadora”, disparó.

El cambio en la biografía de la cuenta de Twitter de Vidal Twitter

Luego fue el turno del sistema sanitario, donde Insaurralde criticó la gestión de Mauricio Macri. “Los gobiernos no son todos iguales. Recordaba otra palabra que utilizan mucho: el costo de la política, para denigrar a la dirigencia política. Y también hablaban del costo de la salud y por eso transformaron un ministerio en secretaría”, dijo.

Acto seguido, puso la mira en los hospitales bonaerenses que no se abrieron durante el gobierno anterior, y recordó a Vidal. “Todos saben que la antecesora del gobierno de Axel, la exorgullosamente bonaerense Vidal -dijo el intendente, girando y buscando la sonrisa de la vicepresidenta-, había firmado su primer decreto, que tenía que ver con vetar una ley que expropiaba un hospital vecinal, donde construimos el hospital Llavallol, donde le pusimos terapia intensiva, toda la tecnología, yo fui uno de los que se atendió en ese hospital”.

Presentación del programa Conectar Igualdad Lomas de Zamora

“Nosotros no vinimos para ajustar. Vinimos para que cada lucha se convierta en un derecho. Nosotros recuperamos este gobierno para darle una vacuna a cada argentino. Nosotros tomamos este gobierno y no vamos a descansar para que cada pibe y piba tengan su tablet”, continuó, para cerrar: “Como dice Cristina: no vamos a descansar para volver a ser felices”.

Desde que Vidal perdió la gobernación, Insaurralde se convirtió en uno de los críticos más vehementes de su gestión. Durante la gestión de la exgobernadora, sin embargo, el lomense fue uno de los intendentes más cercanos a Vidal y su jefe de gabinete, Federico Salvai, sobre todo a la hora de negociar en nombre de sus pares peronistas y conseguir votos para los proyectos claves de Cambiemos en la Lesgislatura bonaerense, como el presupuesto. Eso le permitió mostrar obras nacionales y provinciales en Lomas de Zamora -como pocos de sus pares- así como ubicar a hombres de su confianza en cargos claves de la gestión provincial.

Vidal recorre obras junto a Insaurralde, un día después de aprobar el presupuesto Gobernación

Tras la victoria del Frente de Todos, Insaurralde profundizó su acercamiento al hijo de Cristina Kirchner y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. La idea de que encabece la boleta de diputados nacionales cobró fuerza de la mano de ese acercamiento.

LA NACION