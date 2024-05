La Ciudad descontará el día a los docentes que adhieran al paro general de la CGT

Escuchar

En línea con la postura del Gobierno nacional, la Ciudad anunció esta miércoles por la tarde que descontará el día a los docentes que adhieran al paro nacional de este jueves. “Aquellos docentes que hagan paro, verán reflejado el descuento de los días que no vayan a trabajar en su recibo de sueldo” , anunció la gestión de Jorge Macri a través de un comunicado al que accedió LA NACION. Precisaron además que “se descontará el proporcional del presentismo”.

En caso de que el docente no pueda llegar a la escuela a causa del paro de transporte, los directivos pueden justificar la falta como causa de fuerza mayor, y no se les descontará el día. Más adelante en el escrito, desde el Ejecutivo porteño recordaron que representantes de los 17 gremios docentes fueron convocados en los meses de enero, febrero, marzo y abril por el Ministerio y se acordaron paritarias en todos los encuentros. “La Ciudad garantizó esta instancia de diálogo y realizó un esfuerzo no solo para poder dar los aumentos que dió, sino también para pagar el FONID con recursos propios”, destacaron.

Para terminar, recordaron cuánto cobró un docente en el mes de abril: “El salario neto de un maestro de grado sin antigüedad pasó a ser en abril de $1.018.112 para jornada completa. Mientras que el salario para los maestros que cuentan con la máxima antigüedad es de $1.357.917. El valor de la hora cátedra para Nivel Secundario en abril equivale a $26.270 para docentes sin antigüedad y $36.713 para aquellos con la máxima antigüedad”.

El anuncio de Manuel Adorni a horas del paro general y la reacción de ATE

Horas antes, el vocero presidencial Manuel Adorni notificó que se descontará el día los estatales que no se presenten a trabajar por concurrir al paro general que encabezará la CGT. “Se les descontará a los estatales que paren; quien no cumple con su actividad, no cobra” sentenció en su tradicional conferencia de prensa.

cuando le señalaron que a parte de la planta le costará llegar a sus oficinas debido a que tanto los colectivos como los trenes y los subtes se plegaron al paro general, hizo una aclaración. “Siempre me referí a descontarles a aquellos que interpretemos que se hizo por efectivamente parar y no por imposibilidad”, destacó,.

“Todos vamos a tener alguna dificultad. Casi 6.593.000 personas van a tener inconvenientes, gran parte en llegar a su lugar de trabajo. Lo lamentamos enormemente y mucho peor aún por aquellos que quieren ir y no puedan”, sumó a continuación antes de dar respuesta a otras interrogantes.

El anuncio del secretario de Estado generó una fuerte reacción del líder de ATE, Rodolfo Aguiar. “Aunque el Gobierno quiera amedrentar a los trabajadores del Estado violando la libertad sindical no lo logrará”, anticipó el hombre representa a una parte de los empleados públicos.

Y luego giró un mensaje directo al portavoz de Javier Milei. “La adhesión a la medida de fuerza va a ser total. Mañana en la Casa Rosada no vas a tener ni quién te sirva el café, Adorni”, marcó con vehemencia contra líder de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Pero no fue solo eso. “Además, si van a descontar los días de huelga, vos no tendrías que haber cobrado ni uno solo de tus sueldos millonarios. No hiciste nada productivo. Estás de paro desde que ingresaste”, lo chicaneó. Y para cerrar, con ironía, citó el tradicional modo del vocero. Escribió “Fin”.

