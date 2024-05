Fraude al Estado por $8000 millones: habló Fabián de Sousa tras el fallo de la Corte en su contra

Escuchar

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia en su contra, el empresario Fabián de Sousa -socio de Cristóbal López, también perjudicado por la decisión del máximo tribunal- aseguró este miércoles que todavía está absuelto, aunque evitó polemizar con la Justicia y con el Gobierno. Es que aseguró no ver una “acción coordinada” de los poderes del Estado detrás de la decisión, como -según consideró- sí existía en otras épocas. Además destacó que siempre estuvo a derecho y en ese marco envió un dardo al exoperador judicial macrista Pepín Rodríguez Simón, aún prófugo. También marcó que continuará con sus inversiones salvo que le “pongan los grillos” y lo lleven a la cárcel.

“Estoy convencido de que no hay una acción coordinada de algunos poderes del Estado para hacer esto, como había en otros momentos de la Argentina”, comentó De Sousa en Radio 10, uno de los medios de su propiedad. Lo hizo después de que la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, anulara su absolución y la de su socio en un fraude por $8000 millones que habrían sido retenidos ilegalmente por el impuesto a los combustibles. “Yo no creo a la Justicia involucrándose en nada político, no lo veo en este fallo”, indicó.

Los dos empresarios habían conseguido la absolución en primera instancia, que fue confirmada por la Cámara de Casación el año pasado. Sin embargo, el fiscal Mario Villar presentó un recurso de queja directo a la Corte, que tomó el caso y ordenó el martes que el expediente retorne a la Casación, al considerar que el tribunal había tratado solo en apariencia los planteos de la fiscalía contra las absoluciones. Ahora, la Casación deberá dictar un nuevo fallo antes del 28 de junio, día en que prescribe la causa. Si los jueces no se pronuncian o mandan a hacer un nuevo juicio, el caso quedará desierto.

“Que se revirtió la absolución es falso” , analizó De Sousa. En esta causa, ese había sido el pedido en marzo del procurador Eduardo Casal. “El procurador dice que la sentencia no da una respuesta conforme a lo que ellos consideran importante, a cada uno de los agravios del Ministerio Público Fiscal. Nosotros hoy estamos absueltos por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3; estoy absuelto, a mí no me dieron vuelta la absolución”, insistió el empresario, que en ningún momento cargó contra la Justicia.

“Si tengo que decir que los jueces del TOF 3 y de la Casación -que uno podría subjetivamente tener una predestinación [sic]- estaban contrarios a nuestros intereses o alineados con un sector político, [no fue así], actuaron de acuerdo a la ley”, aseveró.

Sí consideró que tanto él como López fueron condenados por los medios de comunicación, entre los que apuntó a Clarín y LA NACION. “Creo que hay una necesidad de mostrar una bandera de algo que han hecho, no sé si cuando al final del día van a la cama y ponen la cabeza en la almohada y están tranquilos con lo que hicieron”, deslizó y acotó: “Nos vienen cagando a trompadas desde que esto se puso a la luz”.

Convencido de que cuando se inició la causa deberían haber hablado para explicarle a la sociedad su posicionamiento, De Sousa remarcó: “Siempre estuvimos a derecho, dispuestos a colaborar con la Justicia; siempre proveímos todos los elementos y nuestros conocimientos a efecto de poder dar los elementos necesarios para que la Justicia y quienes están llamados a resolver puedan hacerlo con la mayor objetividad posible”.

Y bajo esa postura fue que arremetió contra Rodríguez Simón. “El rol que tenemos es solamente ponernos a disposición de la Justicia, como lo hicimos siempre. No es que estoy poniendo tres millones de dólares para ver si voy a volver al país después de cuatro años ”, deslizó, con una crítica al exoperador del macrismo, a la vez que precisó que la otra intención es “explicarle a la sociedad” su visión del expediente.

En tanto, aseguró que con López siguen activos en los negocios. “Cuando vemos que están esperando las inversiones del exterior... Nosotros tenemos ocho proyectos de inversiones en la Argentina muy importantes, como grupo. Estamos construyendo cuatro hoteles, ampliando la planta de carbonato de sodio, con desarrollos inmobiliarios en Mendoza, Bariloche, El Chaltén, haciendo procesos vinculados a nuestra planta para abastecer el litio, un centro multimodal de logística en Salta y Tucumán. Cuando miramos los números en dólares, es más caro que hace seis meses. Pero cuando uno está trabajando, no puede estar mirando la conveniencia de si el dólar lo entierro hoy o dentro de ocho meses. Nosotros en todos los gobiernos vamos a seguir invirtiendo, salvo que nos pongan los grillos y nos lleven a la cárcel ”, sentenció.

