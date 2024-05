Paro general: el líder de ATE arremetió contra Manuel Adorni por el descuento a los estatales

Escuchar

La notificación del Gobierno de que se les descontará el día a los estatales que mañana jueves se adhieran al paro general de la CGT generó una fuerte reacción del líder de ATE, Rodolfo Aguiar. El sindicalista cargó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien hizo el anuncio más temprano, y dejó trascender que la adhesión va a ser “total”.

“Se les descontará a los estatales que paren; quien no cumple con su actividad, no cobra”, sentenció hoy Adorni, en su tradicional conferencia de prensa.

Sin embargo, cuando le señalaron que a parte de la planta le costará llegar a sus oficinas debido a que tanto los colectivos como los trenes y los subtes se plegaron al paro general, hizo una aclaración. “Siempre me referí a descontarles a aquellos que interpretemos que se hizo por efectivamente parar y no por imposibilidad”, destacó, pese a que no ahondó en cómo diferenciarán cada caso.

Fue tras eso que llegó la reacción de Aguiar, que representa a una parte de los empleados públicos y es uno de los sindicalistas de mayor virulencia contra la Casa Rosada. “Aunque el Gobierno quiera amedrentar a los trabajadores del Estado violando la libertad sindical no lo logrará”, anticipó el secretario general del sindicato que se identifica con el color verde.

Y luego giró un mensaje directo al portavoz de Javier Milei. “La adhesión a la medida de fuerza va a ser total. Mañana en la Casa Rosada no vas a tener ni quién te sirva el café, Adorni ”, marcó con vehemencia contra el funcionario nacional.

Pero no fue solo eso. “Además, si van a descontar los días de huelga, vos no tendrías que haber cobrado ni uno solo de tus sueldos millonarios. No hiciste nada productivo. Estás de paro desde que ingresaste ”, lo chicaneó.

Y para cerrar, con ironía, citó el tradicional modo del vocero. Escribió “Fin”.

El mensaje de Aguiar contra Adorni Captura X

ATE integra la CTA Autónoma, que mañana se pliega al paro general convocado por la CGT. También lo hará la CTA de los Trabajadores. El gremio de alto perfil en los últimos meses, comandado por Aguiar, reitera acciones de fuerza contra el gobierno de Milei desde que comenzaron las desvinculaciones en las filas públicas.

Pasado el mediodía, la CGT y las dos CTA emitieron juntas un comunicado en que adelantaron la medida de fuerza de mañana y exclamaron: “Milei, pará la mano. La patria no se vende”.

🗓️ Jueves 9 de Mayo



❌ Paro general



✅ Comunicado conjunto de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los trabajadores pic.twitter.com/PjfXx4Nn1g — CGT (@cgtoficialok) May 8, 2024

LA NACION

Temas Manuel Adorni