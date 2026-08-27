La Corte desestimó un plateo de la diputada Marcela Pagano y su esposo en una causa por la difusión de los audios de Andis

La Corte Suprema de Justicia desestimó este jueves el planteo de la diputada Marcela Pagano y su pareja, el abogado Franco Bindi, quienes pedían acceder, como imputados, a una causa iniciada en su contra por el Gobierno para que se los investigue como integrantes de una red de espionaje ilegal que involucró los audios del extitular de la Andis Diego Spagnuolo y de la secretaria de la Presidencia Karina Milei.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la queja de la defensa de Bindi y Pagano porque no se dirigía contra “una sentencia definitiva o equiparable a tal” y por lo tanto convalidaron la decisión del juez Julián Ercolini, la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal, que habían rechazado el planteo.

La causa se inició por la denuncia del Gobierno nacional a inicios de septiembre de 2025, luego de la filtración de los audios de Karina Milei hablando con diputados de La Libertad Avanza.

Desde el Poder Ejecutivo se pidió investigar actividades delictivas llevadas adelante por una organización criminal a través de tareas de espionaje que incluían la obtención ilegal de conversaciones privadas de la hermana del presidente Javier Milei para luego editarlas o manipularlas.

Franco Bindi, marido de la diputada Marcela Pagano

En la denuncia original se apuntaban los nombres de la diputada Pagano y su pareja, Franco Bindi. Por sorteo, la denuncia cayó en manos del juez Ercolini, quien delegó la investigación en el fiscal federal Carlos Stornelli.

Un abogado defensor se presentó en nombre de Pagano y Bindi para tener acceso al expediente. Pero el planteo fue desestimado por el juez, al entender que no estaban formalmente imputados en la investigación. Al mismo tiempo, se rechazó la recusación contra Stornelli impulsada por Bindi por falta de legitimación.

La Sala II de la Cámara Federal convalidó la decisión, y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, también rechazó el recurso. Pagano y Bindi llegaron con un recurso de queja ante la Corte Suprema, pero los jueces desestimaron la presentación porque no se dirigía contra una sentencia definitiva.