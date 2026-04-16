La Corte despejó el camino para enjuiciar a una legisladora de la izquierda por sus expresiones antisemitas

La Corte Suprema de Justicia despejó el camino para avanzar en el juicio oral contra la legisladora porteña Vanina Biasi, del Frente de Izquierda Unidad y dirigente del Partido Obrero, por “instigación a la violencia y actos discriminatorios”, tras haber vertido -según la denuncia- “mensajes antisemitas” en redes sociales.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la presentación de Biasi porque su recurso fue interpuesto fuera del plazo establecido.

La causa se inició con la denuncia del fiscal Carlos Stornelli y la DAIA se convirtió en querellante.

Se basó en ocho publicaciones realizadas entre el 27 de noviembre de 2023 y el 29 de enero de 2024, todas desde la cuenta verificada de la diputada: @vaninabiasi.

La legisladora posteó frases como: “el Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología”, “Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid”, “Los nazis sionistas necesitan destruir la ayuda humanitaria de la UNRWA”.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a la legisladora por entender que sus mensajes “alentarían o incitarían a la persecución o el odio contra la comunidad judía, excediendo los márgenes de la libertad de expresión constitucionalmente protegida”.

Resaltó que “la masividad del canal empleado y el contexto en el que fueron vertidas las expresiones otorgan a los mensajes una capacidad lesiva autónoma, más allá de la intención alegada por la imputada”.

Y dijo que los mensajes publicados “no se agotan en una crítica política, sino que impactan de modo directo sobre un colectivo históricamente vulnerado, afectando su dignidad”.

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti CSJN

La Sala I de la Cámara Federal porteña, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó ese procesamiento.

Pero la defensa apeló. En septiembre de 2025 la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso y la defensa interpuso un recurso extraordinario federal con la intención de que la Corte Suprema revirtiera la decisión.

En su presentación, Biasi insistió en que se afectaba la libertad de expresión y que existía gravedad institucional porque el Poder Judicial se convertía en “el brazo aleccionador de opositores”.

Pero según el fallo de la Corte, este recurso fue presentado fuera de plazo y por lo tanto fue desestimado por extemporáneo.

Con esta decisión, la causa podrá avanzar hacia juicio oral. El caso ya había sido elevado a fines de diciembre y había caído en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Biasi será juzgada como supuesta autora de “incitación a la discriminación” previsto en el artículo 3 de la Ley 23592, que prevé condenas de un mes a tres años de prisión para quienes “alentaren o incitaren a la persecución o al odio contra una persona o grupos de personas por motivos raciales o religiosos”.