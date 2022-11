La Corte envió un mensaje a futuro, el kirchnerismo no cede y se abre otra batalla institucional

escuchar

La Corte Suprema dictó un fallo que generó un enorme impacto político cuando faltaban apenas 10 días para que el conflicto se resolviera solo y el caso se volviera abstracto. El impacto de lo que decidió se debe, no solo a lo fuerte de su sentencia, sino a que parece avanzar más allá de lo que vaya a pasar la semana que viene . El oficialismo anunció que no va a retroceder y se avecina un choque institucional.

La Corte declaró nula la designación como consejero de Martín Doñate, cuyo mandato termina el viernes próximo. Dijo que Cristina Kirchner lo nombró de “mala fe” y que su elección fue un “ardid”, una trampa. En términos inusualmente duros, advirtió que si bien el Poder Judicial respeta el ejercicio que hacen los otros poderes de sus potestades propias, eso no implica dar “patente de corso” para burlar, como hizo el oficialismo, el debido proceso parlamentario.

Pero Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda dijeron algo más, que puede interpretarse como una decisión con efectos a futuro: declararon que “la partición del bloque Frente de Todos resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura” ; es decir, que esa división que los senadores kirchneristas hicieron del bloque mayoritario para nombrar a Doñate en el nuevo bloque de la segunda minoría no vale a los efectos de designar consejeros. Podrá regir la división dentro del Congreso, pero no al momento de integrar el organismo que selecciona y controla a los jueces.

Los senadores oficialistas anunciaron hoy que, no obstante, volverán a proponer a Doñate como el representante de la segunda minoría para el período 2022-2026. En paralelo, Luis Juez, que según la Corte es quien ahora debería estar ocupando esa banca del Consejo, avisó que la reclamará para sí de acá en más.

Si Cristina Kirchner cumple con lo anunciado por sus senadores y envía al Consejo el nombre de Doñate, ¿qué van a hacer el Consejo y la Corte Suprema, que es la que les toma juramento a los consejeros?

El trámite normal consiste en que el Consejo le remite a la Corte el nombre de los consejeros designados por los distintos estamentos y juran ante la Corte. Hasta ahora, el Consejo nunca hizo un control de legalidad de los títulos de los nombrados. Tampoco lo hizo la Corte al momento de los juramentos .

Horacio Rosatti le toma juramento al consejero Martín Doñate Consejo de la Magistratura

“Se viene una situación institucional gravísima: Cristina Kirchner no me va a nombrar a mí y la Corte, después del fallo que dictó, no le va a tomar juramento a Doñate”, dijo Luis Juez a LA NACION. Para él es claro que la Corte dijo que la partición es una maniobra y que eso rige tanto para el mandato que termina la semana próxima como para el período 2022-2026.

Las opiniones están divididas. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que “para el período 2022-2026 no rige el fallo y el Congreso en base a sus atribuciones debe hacer una nueva designación según sus bloques actuales”. Desde abril, cuando se hizo la división que la Corte consideró “un ardid”, el oficialismo tiene dos bloques: el Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana; en base a eso reclama tres de los cuatro lugares que tiene el Senado en el Consejo.

Un funcionario de la Corte que trabajó en el fallo dijo en cambio a LA NACION que la intención del tribunal fue hacer una sentencia “con efectos prospectivos”, para adelante , para que nadie vuelva a hacer esta “trampa” y que ese alcance queda muy claro de la lectura del fallo.

“La Corte se ha excedido en la jurisdicción. Fue más allá de lo que la parte pidió”, se quejó hoy Doñate después de la conferencia de prensa en la que el oficialismo anunció que volverá a nombrarlo para el Consejo. Para él, acatar o no el fallo “no tiene sentido porque la semana que viene se terminan los mandatos vigentes”. Doñate dijo a El Destape Radio: “Es un delirio. Falta que la Corte se lleve la llave del Congreso y la Casa Rosada”.

¿Qué va a pasar entonces cuando Cristina Kirchner le informe al Consejo que Doñate es el elegido por la segunda minoría para el nuevo período?

Una opción es que, por el conflicto, esa banca nunca se ocupe. “Los jueces no dictaron un fallo tan duro para dejar la silla vacía”, dijeron en la Corte a LA NACION.

Está claro que si eso ocurre, el tema va a judicializarse. “Vamos a hacer las presentaciones que correspondan y la denuncia penal contra Cristina Kirchner”, dijo Juez. El senador podría presentarse otra vez en primera instancia, pero también podría intentar ir directo al máximo tribunal. “Tenemos una vía en la Corte, que acaba de dictaminar sobre esto y fue muy clara, para que su fallo se cumpla”, sostuvo.

El futuro judicial del conflicto es incierto, pero está garantizado que se abre otra batalla institucional . En el oficialismo dicen que no está definida la estrategia a seguir, pero denuncian un “avasallamiento” y no tienen planes de retroceder; y en la Corte advierten que los jueces no están dispuestos a permitir un nuevo “Sosa”, en referencia al procurador de Santa Cruz removido por el kirchnerismo que afrontó años de batalla judicial y consiguió que la Corte fallara a su favor, pero nunca recuperó su cargo.