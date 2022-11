Luis Juez demandará a Cristina Kirchner si nomina a un kirchnerista para el Consejo de la Magistratura

escuchar

CORDOBA.- El senador nacional Luis Juez confirmó a LA NACION que demandará a la vicepresidenta Cristina Kirchner si mañana, pese al fallo de la Corte Suprema de la Nación, nomina a un kirchnerista Martín Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura. “No tengan dudas de que sí, accionaremos”, dijo a este diario.

“Cuando en campaña dijimos ‘un juez para Cristina’ no era un chiste”, insistió el cordobés quien se prepara para demandar a la Vicepresidenta por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y desobediencia de un fallo judicial.

La Corte Suprema de Justicia anuló ayer el decreto parlamentario de Cristina Kirchner que forzó la división del bloque del Frente de Todos para poder colocar tres representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura. Con esa decisión, Doñate debe dejar el organismo. Esa fue la respuesta judicial al recurso presentado por Juez, quien debe asumir ahora como consejero.

En diálogo con este diario, el senador planteó que cumplieron con todos los pasos necesarios hasta obtener el dictamen de la Corte Suprema “para que ahora esta mujer se pase por el traste la decisión; es incumplimiento deberes de funcionario público, desobediencia a un fallo y abuso de autoridad”.

“No llegamos al Senado para tener temor, miedo y pánico; para paralizarnos ante los atropellos de Cristina Kirchner -enfatizó-. Me pone incómodo que desconozcan una sentencia que dice claramente cómo es la cuestión”. Juez sostuvo que “se puede tener poder, pero eso no significa tener la razón. Si se cree que es así, se convierten en tiranos”.

El fallo, por mayoría, del máximo tribunal de Justicia, señala que el accionar de Cristina Kirchner “constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura. También contradicen las exigencias de equilibrio y complementariedad propios del principio de colaboración sin interferencias entre órganos constitucionales al desnaturalizar los imperativos constitucionales, legales y jurisprudenciales a los que debe sujetar el ejercicio de su prerrogativa, a la par que desconoce el principio de buena fe, cardinal en las relaciones jurídicas”.

Para Juez “no pueden interpretar como quieren las normas. La Corte Suprema les insiste en que hay un mecanismo que deben respetar. No pueden simular un mecanismo que es falso y cambiar las reglas cuando quieran”.

El senador enfatizó que lo “asusta” el nivel de “ignorancia” que parecen tener los kichneristas: “No alcanza con mostrar la Constitución Nacional; hay que leerla y aplicarla. Con solo saber leer de corrido queda claro lo que establece la decisión de la Justicia”.

Horas después del fallo, el kirchnerismo dio señales de que no lo acataría. “El fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado”, señalaron desde la bancada del Senado. Plantearon que el juez Horacio Rosatti “no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte, ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura”.