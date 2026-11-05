La Corte le propinó un duro revés a la AFA y frenó la unificación de las causas en el juzgado que querían los acusados

La Corte Suprema de Justicia le propinó este jueves un duro revés a las pretensiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y rechazó todas sus demandas en las causas en las que está involucrada por supuesto fraude y lavado de dinero.

Según pudo saber LA NACION, la Corte frenó la unificación de las causas contra los dirigentes de la AFA en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, como lo pidieron los acusados.

Es así porque la Corte Suprema resolvió los conflictos de competencia de estas causas contra la AFA y el empresario Javier Faroni, que controla una empresa que cobraba los dividendos en el exterior de la organización que dirige Claudio “Chiqui” Tapia.

Así, la Corte puso fin a un año de demoras y dilaciones en debatir la cuestión de competencia, que prácticamente frenaron el avance del caso. Es que una docena de jueces federales de todas las instancias habían fallado en favor de los planteos de la AFA para sacar el caso de Comodoro Py 2002 y enviarlo a la justicia federal de Campana.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó la pretensión de unificar en el juzgado federal de Campana las denuncias por el irregular manejo de fondos en el exterior, tal como lo había sugerido en su dictamen el procurador general Eduardo Casal.

Ese expediente permanecerá en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional a cargo de Paula Petazzi.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los tres jueces de la Corte Suprema Marcelo Manera - LA NACION

Uno de los incidentes analizó la decisión del juzgado federal de Campana, de González Charvay, que concentró una investigación por lavado de activos en torno a la propiedad de la fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar.

El juez González Charvay le reclamó a la jueza Petazzi que se inhibiera de seguir investigando la denuncia por administración fraudulenta que radicó en ese fuero el empresario Guillermo Tofoni, dueño de la empresa World Eleven, que tenía un contrato previo con la AFA para la organización de partidos amistosos de la selección argentina.

En el segundo incidente, la Corte resolvió otro planteo en el que el Juzgado Penal Económico 8 y la jueza Petazzi rechazaban intervenir en la denuncia de Tofoni contra la dirigencia de la AFA por el delito de balance falso.

De acuerdo con la jurisprudencia, de existir balance falso podría ser parte de una misma administración fraudulenta, por lo que corresponde analizarse en el fuero penal ordinario.

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