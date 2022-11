La Corte Suprema pondrá en funciones a los nuevos consejeros de la Magistratura sin esperar que el Congreso mande a sus representantes

escuchar

Los cuatro jueces de la Corte Suprema firmaron hoy una acordada en la que dispusieron que el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, les tome juramento a los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura ya designados por los distintos estamentos (abogados, jueces, académicos y Poder Ejecutivo), sin esperar que el Congreso mande a sus representantes.

La designación de uno de los consejeros por el Senado enfrenta a Cristina Kirchner con la Corte Suprema. La semana pasada, el tribunal consideró que ella había obrado de “mala fe” en abril, cuando nombró como consejero al kirchnerista Martín Doñate en representación de la segunda minoría del Senado; para eso, el Frente de Todos se dividió en dos, en una maniobra que la Corte describió como un “ardid”. El tribunal juzgó que el lugar en disputa era entonces para el opositor Luis Juez.

El kirchnerismo denunció que los jueces estaban “avasallando” las atribuciones del Senado y dijeron que, para la próxima composición del Consejo -la que empieza la semana próxima-, no van a modificar el criterio, a pesar de lo dicho por la Corte, y volverán a proponer a Doñate. Eso garantiza un nuevo conflicto, pero todavía no ocurrió. Hasta el momento, Cristina Kirchner no envió ninguna designación. Tampoco lo hizo Cecilia Moreau por la Cámara de Diputados, informaron fuentes del Consejo. Los mandatos vigentes hoy son hasta este viernes.

Senadores del Frente de Todos dieron la semana pasada una conferencia de prensa en la que criticaron con dureza el fallo de la Corte Suprema que anuló la designación de Martín Doñate Fabián Marelli

¿Podría el Consejo sesionar sin los representantes de los legisladores? Miguel Piedecasas, consejero por los abogados, dijo a LA NACION que sí. “Si el Consejo reúne el quorum para funcionar, tenemos que funcionar. Se convoca a plenario y si somos 12, empezamos. Después calcularemos las mayorías según los miembros presentes”, afirmó. De todos modos, si el oficialismo no accede, no habría plenario: uno de los 12 consejeros necesarios para el quorum es Gerónimo Ustarroz, el representante del Poder Ejecutivo.

En su acordada de hoy, la Corte destacó que “en el marco de los diversos procedimientos que concluyen con la designación de cualquiera de los miembros del Consejo de la Magistratura, la única atribución que el artículo 2 de la ley 24.937 pone en cabeza del señor Presidente del Tribunal es recibir el juramento de ley a las personas nombradas, acto por el cual el miembro designado se incorpora al mencionado órgano constitucional”.

Si bien la Corte no fijó una fecha para las juras, fuentes del Consejo dijeron a LA NACION que en diálogos informales se especula con que la ceremonia sería el martes próximo, a las 10.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura

La Corte, en su acordada, detalló que los consejeros a los que les tomará juramento son, por los académicos y científicos, Guillermo Tamarit (radical, rector de la Universidad del Noroeste) y Hugo Galderisi, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; por los abogados, Piedecasas y Jimena de la Torre (opositores), Héctor Recalde (kirchnerista) y María Fernanda Vázquez, ligada al exconsejero Diego Molea, a quien presentan en su entorno como de la “avenida del medio”.

También jurarán los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, de la lista Bordó (la más crítica del kirchnerismo); Alberto Lugones, por la lista Celeste, y María Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial.

El Consejo se completará con Rosatti -por ley, el presidente de la Corte preside también el Consejo- y con Ustarroz. Los que faltarán, al menos en un primer momento, son los ocho legisladores.