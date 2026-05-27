Son hermanos y trabajaban en el Consejo de la Magistratura: fueron condenados por integrar una banda de secuestradores

Son hermanos y hasta que estalló la investigación que los puso bajo sospecha trabajaban en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Hoy, Matías y Juan Jesús Más fueron condenados por integrar una asociación ilícita que, entre otros delitos, se dedicaba a los secuestros extorsivos.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Matías Más, de 30 años, fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso. Su hermano, de 24, fue sentenciado a cumplir una pena de diez años de cárcel.

El veredicto fue dado a conocer por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de San Martín, integrado por los jueces José Michilini, Walter Antonio Venditti y María Claudia Morgese Martín. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el miércoles próximo. En el debate, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal general Alberto Gentili.

Escalofriante negociación entre los secuestradores y la familia de la víctima

Los hermanos Más y otros integrantes de la banda llegaron al juicio detenidos con prisión preventiva. En el Consejo de la Magistratura de la Nación uno cumplió tareas como chofer y otro en el sector de vigilancia.

Ambos cayeron presos en julio de 2023 en operativos que estuvieron a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos. Hubo otras cuatro detenciones ordenadas por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez. De la investigación participó el fiscal federal Sebastián Basso.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, los hermanos Más pusieron a disposición de la banda una camioneta Volkswagen Amarok que formaba parte de la flota de vehículos del Consejo de la Magistratura.

En uno de los secuestros, la banda de hizo de un botín de US$73.900 y $1.832.000. En las llamadas extorsivas, los captores amenazaron con cortarle un dedo a la víctima.

“¿Te pensás que estoy jugando? ¡La puta madre que te parió! Quiero los dólares que estaban escondidos debajo del contrapiso. ¿Te hacés la pelotuda? Sabés de qué te estoy hablando. Rescatame los dólares o le corto un dedo”, decía a los gritos el delincuente que negoció el dinero para liberar a la víctima, según la escucha telefónica incorporada en el expediente.

Los secuestros no eran al voleo. Las víctimas de la organización criminal fueron un delincuente que había protagonizado un robo en la ciudad de Buenos Aires y un familiar suyo, menor de edad.

“Los delincuentes sabían que la primera víctima tenía una importante cantidad de dinero porque había protagonizado un robo donde se había hecho de un importante botín”, dijo en su momento un jefe policial que participó de la investigación.

Los detectives policiales y judiciales, en un primer momento, no sabían que la primera víctima tenía una orden de detención por un robo. Se enteraron cuando estaba liberado y terminó de declarar.

Para concretar los secuestros, la organización criminal simulaba allanamientos policiales. En los allanamientos, la policía bonaerense secuestró ropa similar a la que utilizan uniformados de distintas fuerzas de seguridad.

Armas, celulares y dinero incautados a una banda de secuestradores

La segunda víctima fue un menor de edad, que era familiar de la primera persona secuestrada. Ese chico fue liberado después de que se pagara dos veces el rescate exigido. En una primera oportunidad los familiares entregaron $313.000 pesos y US$4000; en la segunda, US$29.900 y $419.000.

La investigación avanzó a partir de una serie de intervenciones telefónicas y las detenciones se precipitaron cuando en una escucha se advirtió que preparaban otro secuestro.

En su alegato ante el tribunal, el fiscal Gentili acusó a Matías Más de haber integrado la asociación ilícita, pero no de participar de los secuestros.

“En cambio, se pudo comprobar la participación de Juan Jesús Más en los secuestros. Hubo bastante prueba. Fue reconocido”, dijeron los voceros consultados.

Los jueces Michilini, Venditti y Morgese Martín condenaron a Juan Jesús Más por el delito de asociación ilícita y por su participación en los dos secuestros. En cambio, su hermano fue encontrado culpable de participar de la asociación ilícita.