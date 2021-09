La cumbre reservada entre Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Facundo Manes tras los cruces por la interna entre Pro y la UCR

Mientras se agrava la crisis política en el Frente de Todos por la derrota electoral en las PASO, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió esta mañana con el médico Facundo Manes, quien ocupará el tercer casillero en la lista definitiva de Juntos en la prov incia de Buenos Aires. El encuentro fue organizado por Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional de la coalición opositora, quien derrotó al postulante de Dar el Paso en la interna bonaerense del espacio.

El objetivo de la charla, que se extendió durante una hora, fue aplacar las tensiones entre el médico y Larreta, impulsor de la postulación de Santilli en Buenos Aires, que generó la campaña para las primarias y comenzar a delinear una estrategia conjunta para enfrentar al kirchnerismo en las elecciones generales del 14 de noviembre.

La cumbre cambiemita -también estuvo Gastón Manes, principal armador político del médico- se realizó bajo estricta reserva para evitar fricciones entre el Pro y la UCR. Por esa razón, no hubo fotos ni comunicado. Los tres podrían reencontrarse el próximo martes en la reunión ampliada de la mesa nacional de JxC.

Horas antes, Larreta se había visto con Santilli en un café porteño para repasar la campaña y definir la postura frente a la crisis desatada en el Gobierno por el duro revés que recibió el oficialismo en las urnas. “Ellos van a salir con todo. Si se radicalizan, nos conviene, pero no podemos hacer una jugada de más que complique la unidad” , resalta una fuente de Pro.

La interna bonaerense de Juntos generó fricciones entre el médico radical y Larreta. El primer cruce se produjo luego de que Manes pidiera (una “expresión de deseo”, jura) que el alcalde porteño no use “los impuestos de los porteños” en la campaña de Santilli. Luego, denunció una campaña “sucia” por parte de Pro en algunos distritos, como La Plata, Olavarría, San Martín y Villa Elisa, por la destrucción de carteles de su espacio. También se quejó por los ataques que sufrió en las redes sociales. En un sector de la UCR, en tanto, le reprochan a Larreta desde la presunta campaña para invisibilizar al neurólogo en los medios hasta la supuesta presión para que empresarios no aporten a su proyecto político.

Anoche, Santilli y Manes cenaron junto a Maximiliano Abad, titular de la UCR bonaerense, entre otros.

Tanto Larreta y Santilli como Manes coinciden en la necesidad de preservar la cohesión interna del conglomerado opositor y dar señales de unidad de cara la batalla con el oficialismo por el control del Congreso. En los campamentos de Pro y la UCR aseguran que cada espacio mantendrá “su identidad” durante la campaña para los comicios generales de noviembre. Si bien aún no se definió la estrategia conjunta -hubo reuniones de equipos, pero la hoja de ruta se delineará durante los próximos diez días-, Santilli y Manes no descartan realizar actividades juntos. “Facundo y Horacio están muy bien y vamos a cuidar la relación. El objetivo es ganarle al kirchnerismo en noviembre”, dicen desde el larretismo. Después de que se conocieran los resultados el domingo, Santilli y Manes se mostraron unidos en el escenario. La negociación por el búnker también había generado tironeos.

Pese a que cayó en la contienda contra el Pro, el neurólogo se muestra entusiasmado después de su primera experiencia política . No solo porque cosechó el 15% de los votos es el distrito más poblado del país, baluarte electoral del peronismo, con una campaña “austera”, sino que está convencido de que logró marcar una nueva agenda opositora y ampliar la base de sustentación de JxC.

Diego Santilli y Facundo Manes, tras las PASO Eva Cabrera - Télam

“Al kirchnerismo no se le podía ganar si no hacíamos una coalición más plural y diversa”, repite el médico ante los suyos. Manes considera que la coalición opositora le ganó al kirchnerismo en Buenos Aires gracias a la interna entre Pro y la UCR. Entiende que su boleta sedujo a los radicales bonaerenses, sobre todo en el interior, donde pesa la estructura del partido centenario, y atrajo a desencantados con el gobierno de Alberto Fernández y con la gestión de Mauricio Macri. “Hay gente que votó a Facundo y que nunca había acompañado a Cambiemos”, aseguran los asesores del médico.

Manes se jacta de que dio el salto a la política en el lugar más complicado: la provincia de Buenos Aires. Por eso, avisa a sus aliados que su compromiso con JxC va más allá de noviembre. “Si fuera por la comodidad personal, hubiera sido candidato en la Capital. Mi compromiso fue en el lugar más difícil y el más exigente. Hice lo que debía, no lo que me convenía”, dijo en la intimidad.

Por su parte, Santilli continuó con las recorridas de campaña. Estuvo en Tigre, Ituzaingó y Morón, entre otros distritos, durante las últimas horas. Hoy, decidió interrumpir su raid por la crisis que sacude a la Casa Rosada tras la derrota electoral. En las caminatas que realizó tras las PASO el exvice jefe porteño notó “alivio” entre los vecinos, pero no se confía pese a la fractura en el Frente de Todos. Sus colaboradores consideran que el Gobierno saldrá a la cancha con toda la maquinaria del Estado y activará el aparato para revertir el resultado en su bastión electoral.

La lista

Ahora, la UCR y Pro esperan el resultado del escrutinio definitorio para definir cómo se integrarán las listas de ambos sectores. Santilli obtuvo el 60,18% de los votos de la alianza y el médico, el 39,86%. De mantenerse esa diferencia, Manes ocupará el tercer casillero de la boleta; Danya Tavela, el sexto; Emilio Monzó, el noveno; y Margarita Stolbizer, el decimosegundo.

Pero el criterio de reparto de lugares en la nómina definitiva podría cambiar si el médico alcanza los 40 puntos en el escrutinio definitivo. En ese caso, las boletas se integrarán por binomios: Manes y Tavela irían en el tercer y cuarto lugar; mientras que Monzó y Stolbizer caerían en el séptimo y el octavo puesto. En el radicalismo no descartan pedir la apertura de urnas.

En Pro relativizan el tema y advierten que la discusión se saldará con los datos del escrutinio definitivo.