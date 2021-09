Diego Santilli y Facundo Manes intentan suturar heridas pero continúan las tensiones internas

Tras la sorpresiva victoria de la oposición en la provincia de Buenos Aires, base electoral del kirchnerismo, Diego Santilli (Pro) y Facundo Manes (UCR) enfrentan ahora un desafío mayúsculo: suturar las heridas que dejaron las PASO de Juntos en terruño bonaerense y ensamblar sus equipos para la batalla con el Frente de Todos en las elecciones generales del 14 de noviembre.

En los campamentos de Santilli y Manes coinciden en la necesidad aunar fuerzas entre ambos espacios de cara a la contienda con el oficialismo, que podría alterar el equilibrio de poder en el Congreso. Sin embargo, la integración de ambas listas tras el triunfo de Santilli, el candidato impulsado por Horacio Rodríguez Larreta, ya genera un nuevo cortocircuito entre macristas y radicales . Es que, según los datos del escrutinio provisorio, el exvicejefe porteño cosechó el 60,18% de los votos de la alianza y el médico, el 39,86%. De acuerdo con el reglamento interno que acordaron los espacios, el criterio de reparto de lugares en la nómina definitiva podría cambiar si Manes llega a los 40 puntos en el escrutinio definitivo. De mantenerse la diferencia, el neurólogo ocupará el tercer casillero de la boleta encabezada por Santilli; Danya Tavela, el sexto; Emilio Monzó, el noveno; y Margarita Stolbizer, el decimosegundo.

En caso de que Manes llegue al 40%, las boletas se integrarán por binomios: Manes y Tavela irían en el tercer y cuarto lugar; mientras que Monzó y Stolbizer caerían en el séptimo y el octavo puesto. “Vamos a esperar el escrutinio definitivo. Y si es necesario, pediremos la apertura de las urnas” , advirtió una fuente de la UCR.

Facundo Manes

Cerca de Manes relativizan la tensión por el ensamblaje de las listas, ya que el criterio de reparto fue acordado previo a la elección. Pero no descartan abrir una conversación con sus socios de Pro para encontrarle “una solución política” al tema y evitar un conflicto. En el entorno de Santilli confían en que el escrutinio definitivo no alterará el escenario actual. Es más, sospechan que el postulante de Larreta podría ampliar la ventaja sobre el médico .

Por lo pronto, los armadores de ambos espacios se preparan para coordinar la estrategia de campaña de cara las generales. En el pelotón de Manes advierten que la coalición es “diversa” y requiere conservar la pluralidad de voces para retener los votos que sumó el médico con su incorporación a la fuerza. “Logramos ampliar a Juntos por el Cambio”, se jactan. Creen que Manes no solo aportó votos radicales, sino de desencantados con el presidente Alberto Fernández y segmentos peronistas del conurbano.

“Con Santilli solo no se ganaba. Si pasaba lo que quería Larreta, se perdía con el kirchnerismo ”, afirmó Manes en diálogo con radio Urbana Play. Y agregó: “Las coaliciones que tienen diferente identidad son mejores. Es más, parte del problema de Cambiemos fue que había una coalición que tenía el mismo tono, muy homogénea. Y eso fue malo para la coalición y para el país”.

En la cúpula de la UCR tienen una lista de temas para “charlar” con Larreta tras la interna: desde la presunta campaña para invisibilizar al neurólogo en los medios hasta la supuesta presión para que empresarios no aporten a su proyecto político. “Facundo está muy enojado y tiene razón. Horacio se hace el bueno, pero te larga los galgos”, advierte un jerarca del radicalismo.

Los resquemores que generó la interna entre Pro y la UCR en el distrito más poblado del país se mantienen latentes, pese a la debacle del Gobierno en el bastión kirchnerista y la foto de unidad entre Manes y Santilli en el búnker compartido en La Plata. “Hay que trabajar juntos para ganarle al kirchnerismo, pero pasaron cosas, como la falta de reciprocidad de Pro, el involucramiento de Larreta o el intento de invisibilizar a Facundo. No se olvidan de un día para el otro”, advierte uno de los armadores políticos de Manes.

En Pro confían en que lograrán aplacar las tensiones: “Ahora falta jugar el partido más importante” , señalan en el comando de campaña de Santilli. De hecho, el exvicejefe porteño buscó arropar al médico cuando se subieron juntos al escenario en el búnker en Gonnet.

Allegados al médico imaginan un “criterio territorial” para coordinar la campaña y esperan que Larreta no tengan una participación activa. “No tengo idea cómo me fue, no entiendo de política, pero sé que ganamos porque no traicioné mis valores e hice una campaña austera, con fondos propios”, confesó antenoche Manes, exultante, ante sus íntimos. Las heridas de la pelea con Larreta aún no cerraron.