La curiosa explicación de Lilia Lemoine para graficar la reactivación económica

Escuchar

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine brindó una curiosa explicación este miércoles para graficar una supuesta reactivación económica en el país, tras una fuerte recesión derivada del ajuste fiscal que implementó el gobierno de Javier Milei. La legisladora utilizó una anécdota con un excompañero de trabajo para mostrar la mejora.

En una entrevista para LN+, Lemoine habló de diversos temas, entre ellos el controvertido discurso de Norman Briski a favor de la Franja de Gaza en los Martín Fierro de Cine, el financiamiento a la cultura y los recortes en el Estado que resultaron en miles de despidos en el sector público. “Falta [para la reactivación], les falta a muchos sectores. Sin embargo, en muchos sí empezó a reactivarse. Hay comentarios de gente. Todavía no es para festejar porque hay gente que la está pasando mal, pero me están diciendo, ‘che, ¿sabés que me está yendo muy bien? ¿sabés que empecé a vender de nuevo?’”, introdujo la diputada de LLA.

En ese contexto, contó una anécdota con un amigo de su juventud con el que compartía el lugar de trabajo y cómo llega a fin de mes en la actualidad. “Hoy me encontré con un compañero de trabajo de cuando yo tenía 20 años, trabajábamos juntos en un call center. Me reconoció, yo me acordé y nos pusimos a charlar. Y me dice ‘estoy manejando un Uber, soy arquitecto, el sector bajó en este momento, no me alcanza para pagar la tarjeta, manejo Uber’”, indicó.

“Por supuesto es votante nuestro”, insistió luego. Y sumó: “Me dijo, como la mayoría de gente que maneja Uber, ‘es un cambio de paradigma, yo puedo mantenerme con esto, tengo que esperar el momento’. Hay subidas y bajadas en todo”.

Los números de la economía

Desde hace algunos meses, tanto el Presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en que “lo peor” de la recesión “ya pasó” y que la actividad está “en franca recuperación”.

En el primer trimestre, según el Indec, el PBI se desplomó 5,1%; para el FMI y el Banco Mundial. El año terminaría 3,5% abajo. El consumo privado, que representa 70% del PBI, sigue muy frío en todos los rubros. Desde diferentes cámaras señalan que aumentaron las compras financiadas y que hay más uso del plan Cuota Simple o de algunos programas provinciales.

Sin embargo, la actividad económica registró en agosto un leve crecimiento de 0,2%, respecto de julio, con lo que suma dos meses consecutivos en alza y consolida una tendencia a la recuperación. Aunque exigua, la cifra fue vista como positiva por los economistas, que esperaban incluso una caída, teniendo en cuenta la buena performance evidenciada en el mes anterior, tal como publicó LA NACION.

De esta manera, la economía cierra el bimestre julio/agosto con un alza acumulada de 2,4%. Por su parte, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Construcción (-18,0% ia) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,9% ia).

LA NACION

Temas La Libertad Avanza