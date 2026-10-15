La defensa de Cristina Kirchner rechazó la reunificación de los juicios por los casos de Hotesur y Los Sauces: “No va a poder empezar”

La previa del caso Hotesur y Los Sauces por asociación ilícita y lavado de dinero contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo se recalentó en una audiencia que se realizó en la Cámara Federal de Casación Penal.

Allí la defensa de la expresidenta y de Máximo Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi advirtió que si se unen las causas Los Sauces y Hotesur, como pretende la fiscalía “el juicio no va a poder empezar” el viernes 23 de octubre próximo, como está previsto. Y dijo que se estaría cometiendo una grave irregularidad que impediría llegar a una “sentencia válida”.

Audiencia clave en Casación para decidir la reunificación de los casos Los Sauces y Hotesur Captura de video

Fue acompañado en esta advertencia por la defensa del empresario Fabián de Sousa, a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías, que dijo que con este recurso es la fiscalía la que no quiere empezar el proceso por “la debilidad de la acusación”.

Escucharon sus argumentos el juez de la Cámara de Casación Daniel Petrone, su colega Alejandro Slokar, sentado a su lado en una salita del primer piso de Comodoro Py 2002, y el camarista Diego Barroetaveña, que se conectó por Zoom.

La Cámara Federal de Casación Penal realizará una audiencia clave para decidir la reunificación de los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por los casos Los Sauces y Hotesur Captura de video

Por el lado de la fiscalía, Mario Villar eligió no argumentar en vivo en la audiencia oral, y prefirió condensar sus razones para mantener unificado el juicio en un escrito de 60 páginas.

Allí pidió anular la división de los juicios contra Cristina Kirchner, sostuvo que la decisión del Tribunal Oral Federal 5 es arbitraria y que separar los debates expone a una doble persecución o a sentencias contradictorias.

Reclamó que ambos tramos se juzguen en un único debate, como había ordenado la propia Cámara Federal de Casación en 2019.

El tribunal escuchó hoy al defensor de Cristina Kirchner; el proceso debe comenzar el 23 de octubre Captura de video

Ahora serán los jueces Petrone, Slokar y Barroetaveña los que resolverán si los casos se mantienen separados como decidió el Tribunal Oral Federal 5 o si se unifican y comienzan la semana próxima.

El debate por la reunificación de los casos Los Sauces y Hotesur se da en medio de una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco, que se opuso a la división en dos del juicio.

Los jueces del Tribunal Oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo, además del resto de los 15 acusados.

Los jueces habían decidido de manera unánime que el 23 de octubre comience el juicio oral por Los Sauces y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027.

Pero el fiscal Velasco se opuso porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar a una condena.

El fiscal de Casación Mario Villar llevó este planteo hasta el máximo tribunal penal del país, donde hoy la defensa de Máximo y Cristina Kirhcner se opuso.

El abogado Beraldi advirtió que la Casación no puede resolver este asunto y que hay una “grave distorsión”, pues este tema es una de las cuestiones preliminares que se deben tratar en el comienzo del juicio oral.

Se subvierten las reglas", dijo e hizo un raconto de cómo se iniciaron ambas causas como procesados separados, con la anuencia y el deseo expreso de la fiscalía.

En esta reconstrucción dijo que fue el juez Claudio Bonadio el que instruyó ambas causas con “innumerables irregularidades” al punto que en un fue apartado y en otra se declaró incompetente tras procesar a los imputados.

En 2019 el caso fue unificado cuando llegó a juicio, pero cuando ambas causas estén con igual grado de avance, “lo que aún no sucedió”, dijo el letrado.

“El Ministerio Público Fiscal armó toda esta situación procesal con dos expedientes diferentes y ahora dice que es uno solo y teme que si los juicios se separen, se declare el segundo juicio como cosa juzgada”, indicó.

Además, dijo que la fiscalía “habla para la popular” cuando describe la acusación como una asociación ilícita, pues su cliente Crisina Kirchner recordó que ya fue absuelta por este delito cuando fue juzgada en la causa Vialidad, donde fu condenada pero solo por el delito de fraude.

“Empezando el juicio el vienes se estaría cometiendo una seria irregularidad en la que mi parte no tiene responsabilidad. Queremos llegar a una sentencia válida y eso no va a ocurrir si se hace lugar al planteo del fiscal”, dijo.

Por otro lado, Mariano Fragueiro, que asumió la defensa de Fabian de Sousa, dijo que es la fiscalía la que no quiere empezar el juicio. “Insólito, es la primera vez que lo veo que un fiscal quiera postergar con un artilugio. Casación no puede intervenir ahora con esta cuestión, que es parte de lo que se debe resolver en las cuestiones previas del juicio”, afirmó.

“No pueden abrir esta ventana, es peligroso, es una negligencia del Ministerio Público Fiscal”, afirmó.

Fragueiro sostuvo que en el ofrecimiento de prueba está la debilidad de la acusación. “Ofrecieron mal la prueba, hay una mala praxis de la acusación”, afirmó el abogado y señaló que por esta razón la fiscalía no quiere empezar el juicio. “Lo quieren posponer por la debilidad de la prueba. ¿Cuál es el miedo de mostrarle a la sociedad si los imputados son culpables o inocentes?“, dramatizó.

En rigor, el fiscal de juicio Diego Velasco aclaró que quiere reunificar los casos, pero sin alterar la fecha de inicio del proceso el viernes próximo.

El fiscal Villar, al pedir la reunificación, dijo que el tribunal oral no coincide en qué decidieron.

Villar rechazó que los tramos sean autónomos, como sostuvo el tribunal. Los jueces dijeron que Hotesur gira en torno a la explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas a través de Valle Mitre, del Grupo Báez. Según esa misma resolución, Los Sauces se centra en otros contratos e inmuebles con empresas de Báez y del Grupo Indalo, de Cristóbal López y De Sousa.

El fiscal calificó esa lectura como una “reducción y fragmentación intolerable” de la acusación. Recordó que ambos expedientes describen una misma asociación ilícita, encabezada por Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2016, que habría devuelto a la familia parte de los fondos de la obra pública mediante alquileres pagados por los contratistas. Señaló que 11 acusados están imputados en las dos causas. También advirtió que Los Sauces incluye una operación hotelera, la del hotel La Aldea del Chaltén, montada por el mismo grupo Báez y con la misma intermediaria, Valle Mitre.

El eje de la acusación es la asociación ilícita. Ese delito sólo se imputó en Los Sauces. En Hotesur, los fiscales no lo repitieron para no violar la garantía que prohíbe juzgar dos veces el mismo hecho.

Por eso, según Villar, la sentencia de Los Sauces condicionará “sea cual sea su sentido” el juicio por Hotesur. Si el tribunal da por probada la asociación ilícita, no podría volver a analizarla. Si la descarta, tampoco recuperaría autonomía en el otro tramo. Además, cualquier fallo erosionaría la imparcialidad de los mismos jueces para el segundo debate y abriría la puerta a recusaciones. “Dividir las actuaciones no favorece la celeridad”, concluyó Villar.