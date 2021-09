La demoledora crítica de Luis D’Elía al Gobierno tras la ola de renuncias: “Si este proceso se aborta, la que la va a pagar cara es Cristina Kirchner”

El líder piquetero Luis D’Elía se refirió hoy a la crisis política que atraviesa el Gobierno tras la ola de renuncias de ministros que tuvo lugar este miércoles. “Si este proceso se aborta, la que la va a pagar cara es Cristina Kirchner”, advirtió en declaraciones radiales. A pesar de que lanzó una demoledora crítica a la gestión de Alberto Fernández -especialmente en materia económica- afirmó que es necesario sostener al Presidente y confirmó su asistencia a la marcha convocada para esta tarde en apoyo al mandatario.

“Es un día complejo, contradictorio. Yo no estoy de acuerdo en cómo se hicieron muchas cosas. He dicho públicamente que creo que hay que hacer cambios urgentes en lo económico. No estoy de acuerdo con la ley de presupuesto que mandó Guzmán al Congreso, que solo expresa las aspiraciones del FMI para nuestro país, ni con la ley de hidrocarburos que plantearon ayer. Es un camino horrible que termina mal”, comenzó D’Elía en diálogo con AM 530.

Y siguió: “Pero por otro lado no quiero un presidente débil, ni deteriorar la institucionalidad presidencial, ni su rol de presidente. Porque además soy consciente de que si este proceso se aborta, los que la pagamos cara siempre son los militantes. Y esta vez la que la va a pagar cara es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, es un momento de contradicciones en el que hay que actuar con mucha responsabilidad. Hay que resolverlas para el lado de los intereses populares y del fortalecimiento democrático”.

A continuación, desarrolló su crítica a la gestión del Fernández en materia económica. Sostuvo que el Ejecutivo lleva adelante una “mala política de ingreso y un ajuste brutal” y reclamó que en marzo, abril y mayo “no hubo asistencia alimentaria a los comedores a nivel nacional, porque eran parte del ajuste”. “Eso es una barbaridad. No había recursos en un país donde hay 7 millones de indigentes y 22 millones de pobres. Vos no podés hacer recorte al gasto social. Tenemos un 0% de déficit de caja porque elegimos hacerle los deberes al FMI y pagarle a los acreedores externos”, sentenció.

Sin embargo, no todos los cuestionamientos fueron dirigidos hacia el jefe de Estado. También alcanzaron a la vicepresidenta. “A mí tampoco me gusta cuando Cristina propone que los dos tercios de la ayuda del FMI, en medio de semejante tragedia nacional, vayan a parar al pago de intereses. Responsables son los dos. Yo no estoy de acuerdo con esa mirada y se los digo. Pero por otra parte los quiero fuertes institucionalmente”, insistió.

Al ser consultado sobre el grado de responsabilidad de Cristina Kirchner con respecto al Presidente, D’Elía fue terminante: “Más responsabilidad tiene Cristina. ¿Ella no sabía lo que era Alberto Fernández? ¿Que era un hombre de centroderecha comprometido con los intereses de las corporaciones y con toda una historia política? Néstor Kirchner jamás hubiera puesto a Alberto Fernández. Cristina lo hizo por toda una visión de que si no lo hacía no se ganaba, pero si hubieran ido ella y [Axel] Kicillof se ganaba igual. Por eso, la gran responsable es Cristina. ¿Qué otra política iba a llevar adelante [Alberto Fernández], si otra no sabe?. Pero ahora que lo pusieron hay que bancarlo”.

Sobre el final de la entrevista, el líder piquetero expresó su opinión sobre la necesidad de que concretar cambios en la estructura del Gobierno. “Yo cambiaría el Gabinete, porque eso refresca la relación con la sociedad, salvo a [Gabriel] Katopodis, [Jorge] Ferraresi, [Juan Horacio] Zabaleta, y [Eduardo] “Wado” de Pedro. Ahora, con el resto hay que darle una señal a la sociedad, pero sobre todo lo que tiene que cambiar es la política económica”, planteó.

Por último, confirmó su asistencia a la marcha que el Movimiento Evita convocó para esta tarde en apoyo al Presidente. “Marchar en apoyo de Alberto no es hacerlo en contra de Cristina. Por supuesto que voy a ir y voy a acompañar a los dos. Estoy a favor de ambos y de la unidad del Frente de Todos”, aclaró, y cerró: “Dicen que Alberto está pidiendo que no se haga y quiero ratificar eso de ser verdad. De hacerse, es a las 15 en Plaza de Mayo”.