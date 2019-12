Macri, en una entrevista íntima Crédito: Facebook

Su padre, Franco, y dramático pedido que le hizo pocos días antes de morir. Detalles de los 14 días que pasó secuestrado, en la década del noventa. La influencia de su esposa, Juliana, en el periplo que determinó su llegada a la Casa Rosada. Una cerrada defensa de su gestión. Su opinión sobre Alberto Fernández y el consejo de "hablar menos" para su sucesor en el cargo.

Un día después de su multitudinaria despedida en la Plaza de Mayo, y horas después de su paso por la Basílica de Luján -con foto incluida con su sucesor-, Mauricio Macri volvió a protagonizar una despedida, esta vez en tono y formato intimista, a través de las redes sociales.

El publicitado Momentos, envío de cincuenta minutos estructurado en videos cortos, resume las opiniones del presidente saliente sobre su vida personal y política antes y durante los cuatro años que pasó en Balcarce 50. Diseñado y llevado a cabo por Julián Gallo, asesor de estrategia digital y promotor de distintas iniciativas mediáticas del Gobierno, el video muestra a un Macri relajado y reflexivo que repasa cada uno de los temas propuestos, relacionados con su paso por el sillón de Rivadavia. Una parte de la entrevista se hizo en junio y la segunda, a fines del mes pasado.

"MOMENTOS": la entrevista completa a Mauricio Macri 50:07

Video

"Me pedía, porque me lo pidió varias veces, que yo me haga cargo de matarlo", dice Macri, en referencia a su padre, fallecido en marzo de este año luego de una penosa y larga convalecencia.

Con relación a su esposa, Macri hizo memoria y llegó hasta 2009, cuando comenzó su relación con Awada. "Cuando Juliana apareció en mi vida, yo le dije a mi equipo: 'Voy a ser presidente'", afirmó.

Volvió a defender su gestión. "Sigo pensando que era lo mejor para la Argentina", destacó. Y sobre su sucesor fue directo. "Muchas de las cosas que ha dicho no son las que uno piensa. Creo que también dice demasiadas cosas, y eso para un presidente no es bueno", afirmó, en relación con Fernández. "Seamos optimistas y [pensemos] que algo aprendieron y que no van a reivindicar lo malo de su gobierno. Además, no somos los mismos", agrega en otro de los fragmentos, grabado antes de la indagatoria de Cristina Kirchner en tribunales y del anuncio del gabinete de Fernández.

¿Y su futuro? "Este es nuestro país, no nos vamos a ir (...) No hay tierra arrasada, las cosas están más duras, pero no tan mal como dicen. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho", afirmó.

"El 2021 está lejos, el 2023... ufff, más lejos. Pero asumí un compromiso y lo voy a cumplir", dijo, en relación con su futuro político. Afirmó que trabajará por la unidad de su espacio político. "Me parece bien que surjan otros liderazgos. Habrá tiempo", anticipó, en relación con una eventual competencia electoral.

Mañana el Presidente pisará por última vez la Casa Rosada. Recorrerá, según contaron a LA NACION cerca de Macri, los distintos rincones del edificio de Balcarce 50 para despedirse personalmente de funcionarios, empleados y del personal con el que compartió su mandato presidencial.