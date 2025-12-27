Javier Milei festejó la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado: “Viva la libertad carajo”

El presidente Javier Milei celebró esta noche la aprobación del presupuesto nacional para 2026, iniciativa del Gobierno que anotó un importante éxito político para el oficialismo.

La votación en general fue aprobada por 46 votos a favor, 25 en contra y la abstención de la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas). “Viva la libertad carajo”, escribió el mandatario, tras conocer el resultado de la votación, y acompañó el mensaje con una foto del panel de votación.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/MLLVD2XgPF — Javier Milei (@JMilei) December 27, 2025

Este es el primer presupuesto redactado de puño y letra por la administración libertaria de Milei. En los últimos dos ejercicios, la administración nacional gobernó con presupuestos reconducidos, sin la aprobación del Congreso.

Rápidamente, otros funcionarios también celebraron el triunfo del Gobierno y se expresaron en redes sociales.

Una de ellas fue la ahora senadora Patricia Bullrich, quien escribió: “Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo".

Felices por el logro de un Presupuesto histórico.



Y muy contentos con los Senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo. pic.twitter.com/HvgBphxYlF — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 27, 2025

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó una foto con su equipo tras conocer el resultado favorable al Gobierno y aseguró: “Con Milei, orden y equilibrio fiscal”.

En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escribió en X: “Señores, tenemos presupuesto 2026. Además, tal como corresponde: tenemos uno sin déficit fiscal. Dios bendiga a la República Argentina”.

También Luis Petri, exministro de Defensa y flamante diputado, manifestó en X: “Vamos!!! Argentina tiene Presupuesto 2026 y sobre todo tiene futuro!!! En el 2025 nos tiraron con todo, buscaron romper al plan económico y voltear al gobierno y no pudieron! Ahora con otro Congreso, gracias a millones de argentinos que no aflojan, no quieren volver atrás y se ilusionan con el futuro, con el liderazgo del Presidente Javier Milei estamos haciendo a la Argentina grande otra vez!“.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo reunió e lapoyo en general de casi todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara alta, con excepción de la mayoría kirchnerista del interbloque Popular, conglomerado que diferentes expresiones del peronismo.