La diputada Zaracho apuntó contra Patricia Bullrich y Espert por la baja de edad de imputabilidad a los 13 años

En medio del debate en la Comisión de Legislación Penal por el proyecto que presentó el gobierno de Javier Milei para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho dio un encendido discurso contra la propuesta de la administración libertaria. “Prácticamente que se mueran los pobres”, lanzó la ladera del dirigente social Juan Grabois.

“Venía pensando en lo importante de la distintas miradas, hay muchos proyectos que estaría bueno discutirlos para debatir el tema de la inseguridad, porque cada vez que se pone difícil la situación, en los barrios populares también la sufrimos”, argumenó la legisladora nacional por la provincia de Buenos Aires.

Tras ello, marcó: “Nos parece importante hablar del tema de la seguridad, pero hablarlo en serio. Tengo muchas preguntas para hacer sobre este proyecto. Uno de los funcionarios leía los fundamentos que decía la importancia de la política integral que tiene que tener, y después lo saca”.

Y lanzó: “Yo le pregunto cómo van a hacer, [porque] están teniendo una política de destruir el Estado, de desfinanciar la educación, las políticas que llegaban a los barrios populares, estas políticas que claramente no tienen otros significados que es prácticamente que se mueran todos los pobres”.

En tanto, apuntó contra el diputado José Luis Espert y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Hay gente del Gobierno que todavía tiene la cara de decir en la radio que van a limitar que las mujeres de barrios populares tengan más de dos hijos como dijo Espert hoy en la radio. O como dice Bullrich, que quiere hacer allanamientos masivos en los barrios populares, porque eso no va a pasar en los countries”, aseguró.

Fue en ese marco que ahondó sobre la problemática de la criminalidad juvenil y la reincidencia. “Me parece importante dar una discusión en serio, porque este no es el camino. No solamente sufrimos la violencia y la inseguridad, esos pobres son nuestros. Pibes que caen presos, vuelven a reincidir porque no hay una política integral. Nos debemos una discusión seria, de pensar en una política de seguridad, inclusión, integralidad y oportunidades para todos esos pibes que están quedando afuera”, pidió Zaracho.

Y cerró: “Me parece importante tener en cuenta que ustedes también tienen pibes que toman las escuelas, roban las llaves de los coches. No todos tienen plata para pagar o un amigo conocido para poder hacer que sus pibes queden en sus casas y que no solamente sea una travesura de chicos”.

Este mediodía se debatió en comisión la baja de edad de imputabilidad. Mientras que los defensores del proyecto buscan reemplazar una ley de 1980 (22.278) por una nueva norma que se adapte a las mutaciones de la delincuencia; los detractores del proyecto del Ejecutivo solicitan un abordaje integral de esta temática para proteger los derechos de la juventud y evitar su estigmatización.

LA NACION

