Los motivos por los cuales los diputados de Unión por la Patria no asistirán a la Asamblea Legislativa

Tal como habían anticipado, el bloque de Diputados de Unión por la Patria (UxP) confirmó que no asistirá el sábado a la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei dará inicio a las sesiones ordinarias en el Congreso. A través de un comunicado enumeraron los motivos por los cuales decidieron no estar presentes.

“Este 1° de marzo no estaremos en el recinto", señalaron y explicaron el trasfondo de la determinación. Entre los puntos más altos de la decisión declararon que no asistirán por la “criptoestafa de Milei”, en relación al escándalo de $LIBRA, por los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia por decreto y porque no se sancionó una ley de presupuesto para este año.

A pesar de considerar que “sobran los motivos” para ausentarse, los diputados opositores explayaron que otros puntos que cuestionan del Gobierno son: “El desfinanciamiento de las provincias argentinas; las facultades delegadas y el DNU 70 vigente; el ajuste a las jubilaciones y adultos mayores sin medicamentos; los recortes brutales en educación, salud y discapacidad; el cierre de industrias y pymes; el incumplimiento en el financiamiento de la ciencia y tecnología; una agenda alejada y perjudicial para el pueblo; y un gobierno cada vez más autoritario y violento”.

Con el anuncio del bloque, el recinto del Congreso tendrá un tinte oficialista. Días atrás, el jefe de la bancada de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans anunció que los legisladores de su partido -que son la mayoría- se ausentará en la apertura de sesiones ordinarias.

Los motivos que enumeró el bloque de UxP para no asistir a la Asamblea Legislativa

“La criptoestafa de Milei”

“Jueces de la Corte Suprema nombrados por decreto y sin acuerdo del Senado”

“Sin ley de presupuesto por segundo año consecutivo”

“Desfinanciamiento de las provincias argentinas”

“Facultades delegadas y DNU 70 vigente”

“Ajuste a las jubilaciones y adultos mayores sin medicamentos”

“Recortes brutales en educación, salud y discapacidad”

“Cierre de industrias y pymes”

“Incumplimiento en el financiamiento de la ciencia y tecnología”

“Una agenda alejada (y perjudicial) para el pueblo”

“Un gobierno cada vez más autoritario y violento”

LA NACION

Temas Unión por la Patria