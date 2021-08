La divertida respuesta del embajador de Suiza a Sabina Frederic, con Robert De Niro y Roger Federer incluidos

El embajador de Suiza en la Argentina, Heinrich Schellenberg, le respondió a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien dijo ayer que “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”, cuando la consultaron sobre la inseguridad en el Conurbano.

Con muchísima altura, Schellenberg tuiteó un video que promociona el turismo en Suiza, protagonizado nada menos que por Robert De Niro y Roger Federer.

El "aburrido" de Federer 🙃 pic.twitter.com/aJUnheG1d3 — Embajador Heinrich Schellenberg (@SwissAmbArg) August 30, 2021

En el video, mientras se ven bellas imágenes del país, De Niro cuestiona a Federer porque en Suiza “no tienen drama”, y le dice que él para actuar necesita “conflicto, peligro”. “Suiza es simplemente demasiado perfecta”, le dice el actor al tenista.

La frase de Frederic

La ministra se refirió ayer al hecho de inseguridad ocurrido en Ituzaingó, donde un jubilado de 69 años y un delincuente de nacionalidad chilena de 19 años resultaron muertos. “Es un hecho espantoso. Nadie quiere que eso ocurra, estamos trabajando para eso. Se necesita la cooperación del sistema judicial, que no tiene los elementos para tramitar una sanción. Eran chicos muy jóvenes. La cuestión de la extranjeridad... los argentinos son la mayoría de los que delinquen. Nunca uno termina de entender bien cuáles son los obstáculos que tiene la Justicia para imponer una sanción”, reconoció Frederic en Radio Mitre.

“No soy zaffaronista. En la práctica, la Justicia tiene interpretaciones variables de la norma. No creo en la polarización de las posiciones. No funcionan así las cosas. Hay muchos jóvenes pobres detenidos en cárceles. La Justicia argentina no funciona con el garantismo ni con la mano dura. El sistema carcelario está saturado, hay detenidos en las comisarías, por eso muchas veces la Justicia toma estas decisiones”, señaló la ministra, que además contó que fue víctima de la inseguridad y que en ese momento quedó “aterrorizada”.

“El que roba merece una pena. Hay que interrogar al sistema penal, que no da abasto que a todos nos alarma. Mientras tanto, la política de nuestro gobierno es hacer lo imposible para dar oportunidades y que los pibes no salgan a robar”, afirmó la funcionaria.

“Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”, señaló la ministra cuando la consultaron sobre si había que irse del país para no sufrir la inseguridad, al tiempo que recordó que ella vivió en Holanda por un tiempo. “Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible. Sigo viviendo en Temperley, yo tengo custodia, pero sí sé del miedo. No tenía un auto porque era un factor de riesgo”, recordó.

