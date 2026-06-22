La estrategia para apuntalar la candidatura de Myriam Bregman abre nuevas grietas en la izquierda

El tercer lugar en intención de voto y el primero en imagen positiva que la diputada nacional Myriam Bregman (Partido Socialista de los Trabajadores) ostenta en algunas encuestas revoluciona a las fuerzas integrantes del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U). Enfocados en intentar aprovechar lo que consideran una oportunidad que no pueden desaprovechar, buscan encaminar las recientes diferencias que emergieron a la hora de acelerar con una estrategia de campaña. El partido de Bregman lanzó comités de apoyo a su diputada, resistidos por socios del frente, como el Partido Obrero e Izquierda Socialista, y apoyados, aunque con tono crítico, por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, la otra fuerza política que conforma la coalición. Tratarán de acercar posiciones en un debate público previsto para el miércoles próximo.

Desde principios de junio, el Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) puso en marcha comités de apoyo a Bregman, que ya tuvieron sus ediciones en el interior del país y el conurbano bonaerense. El Partido Obrero (PO) e Izquierda Socialista (IS) no participan y reclaman que sean abiertos al resto de los partidos del FIT-U. En paralelo, el PTS promueve la puesta en marcha de un partido único que también genera resistencias en la interna izquierdista.

“Hemos planteado la necesidad de organizar la simpatía por Myriam que se ve en las encuestas y dar lugar a un nuevo partido de la clase trabajadora. Estamos realizando reuniones de comités en todo el país, pero no es la perspectiva común del FIT-U”, afirmó a LA NACION el diputado provincial bonaerense Christian Castillo, dirigente del PTS.

Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista Prensa IS

Las críticas hacen ruido dentro del FIT-U. “El fenómeno de Myriam Bregman y del FIT es un hecho inédito. El PTS no solo dividió al FIT el 1º de Mayo, haciendo un acto propio [en el microestadio del club Ferro Carril Oeste], sino que lanzó de manera unilateral los comités, con un eslogan que es solo de ellos. Son comités por un movimiento para un partido de la nueva clase trabajadora. El resto de los partidos del FIT no podemos participar. Izquierda Socialista propone hacer comités del FIT, en apoyo a Myriam Bregman y para que el FIT pueda gobernar. El FIT tendría una potencia muy grande con comités de todo el frente”, sostuvo Juan Carlos Giordano, dirigente de Izquierda Socialista.

Para Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero, las diferencias promueven “un debate importante” dentro del FIT. “El ascenso que está teniendo el Frente de Izquierda, cuyas expresiones son variadas, pero una de las más importantes es la imagen positiva e intención de voto de Myriam Bregman, está planteando un debate importante entre los cuatro partidos que integramos el frente. El desafío tiene que ver con que tenemos que darle a este ascenso una organización y una orientación estratégica porque, de otro modo, se puede disipar, como pasa habitualmente con los fenómenos electorales. Entendemos que debe haber comités unitarios de los partidos del FIT abiertos a toda la militancia que quiera impulsar este fenómeno y que uno de los objetivos fundamentales de estos comités sea impulsar la lucha contra [Javier] Milei”, consideró Solano.

Gabriel Solano, del PArtido Obrero GViercovich

El Movimiento Socialista de los Trabajadores tiene una mirada más conciliadora con el PTS y decidió apoyar los comités. “Hemos planteado al PTS que se unifiquen y no sean de un solo partido. Estamos de acuerdo con los comités y con un partido único abierto, en el que las organizaciones tengan alguna instancia propia. Compañeros de Izquierda Socialista y del Partido Obrero están en contra del partido único. Lo de Myriam [por la buena performance de la diputada en los sondeos de opinión] es algo que se vino y no estábamos preparados. Viene tres o cuatro veces más de gente a los actos”, señaló Alejandro Bodart, referente del MST, en diálogo con LA NACION.

Alejandro Bodart, del MST Twitter

En el relevamiento de mayo de la consultora Tendencias, Bregman aparece en el tercer lugar en cuanto a intención de voto, con el 14,6%, y primera en imagen positiva, con un 42,3%. La performance se repite en la mayoría de los sondeos.

Para intentar saldar sus diferencias, los cuatro partidos que integran el FIT apuestan por un debate público que realizarán el próximo miércoles, en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En la coalición, creen que será el primero “de cuatro o cinco debates”.

Jorge Altamira, de Política Obrera, sello que está fuera del FIT GViercovich - LA NACION

La polémica interna del FIT excede a la alianza y genera repercusión en las fuerzas de izquierda que no integran el sello electoral. “El FIT-U se ha lanzado a una campaña de vulgaridades acerca de la candidatura de Myriam Bregman. En lugar de profundizar esa candidatura con un programa socialista claro para las presentes circunstancias, ha lanzado un par de eslóganes y propuestas que se asemejan a la retórica ‘nacional y popular’ del kirchnerismo. No tiene por eje una satisfacción inmediata de las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores, ni los medios para imponerlas contra la resistencia del capital, los partidos tradicionales y el mismo [Donald] Trump. En ausencia de esta impronta, la proclamación de una candidatura individual no cohesiona una base sólida de apoyo social”, planteó Jorge Altamira, de Política Obrera.

Manuela Castañeira, del Nuevo MAS, pidió ser parte de los debates del frente de izquierda Prensa Nuevo Mas

El Comité Ejecutivo del Nuevo MAS (Movimiento Avanzada Socialista), espacio político que tiene como referente a Manuela Castañeira, que no integra el Frente de Izquierda, publicó el viernes una “Carta abierta a la dirección del PTS, los partidos integrantes del FIT-U y simpatizantes de izquierda”, en la que pidió ser parte de los debates. “Es de carácter urgente concretar una reunión de las fuerzas del FIT-U y nuestro partido, el Nuevo MAS, por lo que presentamos nuestro pedido fraternal de ser incorporados a las iniciativas de unidad que se están debatiendo”, se solicitó en ese documento. “Dejamos planteada la necesidad de un intercambio político fluido entre nuestras organizaciones en una mesa de trabajo común”, subrayaron en la nota los integrantes del Nuevo MAS.