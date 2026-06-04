La exfuncionaria de Morón acusada de narcotráfico sigue prófuga y Lucas Ghi envía a un delegado a la interpelación

La exfuncionaria de la Municipalidad de Morón buscada por la Justicia tras un allanamiento en su casa que derivó en el hallazgo de medio kilo de cocaína se mantiene prófuga y lleva dos semanas en esa condición. En un municipio políticamente afectado por el impacto del caso, el intendente Lucas Ghi sorteará la interpelación que decidió el Concejo Deliberante con la comparecencia en el recinto legislativo de un funcionario de su gabinete.

Luna Suyai Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón, está prófuga desde la noche del 21 de mayo, cuando se realizó un allanamiento en su casa que arrojó entre sus resultados el secuestro de medio kilo de cocaína. La investigación está a cargo de la fiscalía 9 del Departamento Judicial de Morón.

Luna Suyai Ortigoza, la funcionaria de Morón prófuga

Ortigoza fue desplazada de su cargo al día siguiente del allanamiento en su casa, ubicada en la localidad de Castelar. La exfuncionaria es parte de una familia militante del partido Nuevo Encuentro, en el barrio San Juan.

Martín Sabbatella, referente de Nuevo Encuentro y exintendente de Morón que aspira a ser candidato a jefe comunal en 2027, protagoniza una dura interna con Ghi en el municipio. Sabbatella responde a Cristina Kirchner; Ghi, a Axel Kicillof. En ese marco de fractura, Ortigoza se ubica junto a Ghi en la pelea, mientras que el resto de su familia se alinea con Sabbatella. Por esa puja con su exjefe político, el intendente apartó de cargos a dirigentes sabbatellistas, entre ellos, responsables del área de género como Cinthia Frías (exsecretaria de Géneros, Mujeres y Diversidad). El 16 de junio de 2025, Ortigoza fue nombrada directora en el sector.

Lucas Ghi, intendente de Morón Instagram

El caso de la exfuncionaria municipal prófuga de la Justicia sacudió la política moronense y provocó la aprobación de un pedido de interpelación al intendente por parte del Concejo Deliberante. El jefe comunal fue citado para este jueves, a las 9, pero no comparecerá. Según pudo saber LA NACION, Ghi enviará a un funcionario para brindar explicaciones, aunque aún no definió quién será. Según el artículo 107 inciso 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el intendente puede “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia”.

La interpelación a Ghi se aprobó el jueves de la semana pasada, con votos de concejales sabbatellistas, de La Libertad Avanza y de monobloques, que sumaron 16 voluntades, los dos tercios necesarios para el avance de una iniciativa que se presentó sobre tablas. A Ghi lo respaldaron los concejales propios y los del Frente Renovador, con los que sumó ocho apoyos que resultaron insuficientes para evitar que avance el proyecto opositor.

Además del caso de la exfuncionaria prófuga, en el decreto de la interpelación se mencionó otro hecho delictivo reciente, el de una exempleada de la Secretaría de Seguridad que “fue detenida por formar parte de una red criminal dedicada a realizar extorsiones virtuales”. Se trata de Karen Yael Cufré, empleada en el centro de monitoreo de la municipalidad, que fue detenida en febrero, acusada de integrar una banda que realizaba extorsiones digitales contra sus víctimas, entre las que estaba el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, que se quitó la vida en la quinta de Olivos, en diciembre del año pasado.

Martín Sabbatella y Lucas Ghi, cuando eran aliados, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de 2022 Municipalidad de Morón

La tensión política que se derivó de la huida de Ortigoza es tal que el oficialismo de Morón considera que el sabbatellismo y la oposición se asociaron para destituir a Ghi. Para sostener esa hipótesis, cuentan con un mensaje de audio atribuido a Gabriel Barquero, un dirigente peronista cercano a Sabbatella, en el que se afirma que van a “echar a un intendente” y que en esos temas “tiene experiencia Martín” (en 1999, Sabbatella presidió la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante que destituyó en Morón al intendente peronista Juan Carlos Rousselot).

El PJ de Morón, que está enrolado en las filas de Ghi, emitió un comunicado en el que señaló que “la interpelación impulsada por concejales de La Libertad Avanza y el sabbatellismo refleja el contubernio de la recalcitrante derecha que gobierna la Nación aliada con sectores que, cegados por el odio y el rencor, acompañaron este proyecto con el objetivo claro de vulnerar la voluntad popular”. El Concejo, se afirmó en el comunicado, busca “desplazar al compañero intendente Lucas Ghi”.

Desde el sabbatellismo, sostienen que el audio atribuido a Barquero es falso y niegan tener ánimo destituyente. “A [el exintendente Ramiro] Tagliaferro lo interpelamos seis veces, nunca concurrió él; el único que fue destituido fue Rousselot”, dijeron a LA NACION desde ese sector de la política local. En un comunicado, afirmaron que la interpelación “es a efecto informativo” y que “desde el entorno del intendente han pretendido victimizarlo diciendo que ese hecho jurídico e institucional es un intento de destitución”.