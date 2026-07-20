La oposición coincidió con el oficialismo y felicitó a la selección, a pesar de la caída en la final del Mundial

Los mensajes políticos del arco opositor, tras la derrota de la selección argentina en la final del Mundial ante España, estuvieron en sintonía con el oficialismo, personificado en el presidente Javier Milei, quien a poco de terminar el partido tuiteó “Muchas gracias, jugadores. Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”. Desde la oposición también abundaron las felicitaciones y el agradecimiento para el equipo que dirige Lionel Scaloni. En ese sentido, se expresaron dirigentes peronistas, radicales y de la Coalición Cívica, entre otros espacios.

“¡Gracias Selección!“, escribió el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en sus redes sociales, minutos después de consumada la derrota de la selección ante España. Acompañó su mensaje con una foto del festejo del equipo nacional tras la victoria en la semifinal ante Inglaterra, en la que los jugadores muestran la improvisada bandera con la leyenda ”Las Malvinas son argentinas" mientras cantan junto a la hinchada.

El excandidato presidencial Sergio Massa publicó en sus redes otro mensaje de respaldo al seleccionado. “Aunque ganes o pierdas... Gracias. Orgulloso de esta selección”, fue la frase que eligió el líder del Frente Renovador. Junto al mensaje de agradecimiento al equipo capitaneado por Lionel Messi, Massa publicó fotos del partido, como una atajada del arquero argentino, Emiliano “Dibu” Martínez, ante un peligroso tiro libre de España en el segundo tiempo del encuentro. También, eligió otras instantáneas de la participación argentina en el Mundial, como Messi fotografiado con la bandera nacional de fondo, la enérgica entonación del Himno Nacional ante Inglaterra y la bandera con el mensaje por Malvinas desplegada por el jugador Giovanni Lo Celso.

Aunque ganes o pierdas... GRACIAS



ORGULLOSO DE ESTA SELECCION pic.twitter.com/K43fyjgmOT — Sergio Massa (@SergioMassa) July 19, 2026

Con tres fotos (dos de Messi y una del plantel completo), el titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, elogió al número 10 de la selección y al equipo en su conjunto. “¡Eternas gracias, capitán! ¡No nos va alcanzar la vida para agradecerte a vos y a este gran equipo todo lo que hicieron y lo que representan, dentro y fuera de la cancha!, consideró Chiarella en su mensaje posterior a la final perdida ante España, por 1 a 0.

Agradecimiento y orgullo mostró en su reflexión tras la final el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro. “Gracias Argentina por dejar todo representando a nuestra bandera y a nuestro pueblo, afuera y adentro de la cancha. Gracias por llenarnos de orgullo, por enfrentar la adversidad y defender a la Argentina siempre con la cabeza en alto y el corazón caliente”, escribió en sus cuentas de redes sociales el legislador peronista, referente de la agrupación La Cámpora. Acompañó su posteo con una foto de los jugadores Facundo Medina, Leandro Paredes, Messi, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul y Cristian “Cuti” Romero caminando hacia el vestuario.

Gracias Argentina por dejar todo representando a nuestra bandera y a nuestro pueblo, afuera y adentro de la cancha. Gracias por llenarnos de orgullo, por enfrentar la adversidad y defender a la Argentina siempre con la cabeza en alto y el corazón caliente. 🇦🇷 pic.twitter.com/2vax5B5nwH — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) July 19, 2026

La diputada provincial bonaerense Mayra Mendoza publicó un mensaje en su cuenta de la red social Instagram en el que condensó imágenes sobre cómo vivió la final y el agradecimiento a Messi y a todo el plantel, con especial énfasis en la victoria ante Inglaterra por las semifinales.

“Gracias, selección. Messi, sos el capitán de nuestros corazones. Nos hicieron felices en un tiempo en el que cuesta tanto encontrar motivos para alegrarse. Nos regalaron la magia del fútbol, la fuerza de un grupo unido y esa emoción inmensa de cantar el himno antes del partido con Inglaterra, recordándonos quiénes somos y de dónde venimos”, sostuvo Mendoza en su mensaje, ya con el resultado del partido ante España consumado. “Para mí, la verdadera final fue ese último encuentro. Porque más allá del resultado, dejaron una marca que trasciende el deporte. Gracias por el ejemplo, por la entrega y por hacernos sentir orgullosas y orgullosos de esta selección. Y gracias por sostener, también desde una cancha y frente al mundo, una verdad que no cambia: las Malvinas son argentinas”, completó la exintendenta de Quilmes, una de las referentes de La Cámpora.

Desde la Coalición Cívica, los mensajes también fueron de apoyo para la selección tras la derrota. El titular del partido, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, les agradeció a Messi, al resto de los jugadores y a Scaloni. “Gracias por tanto, Lio. Gracias, selección. Gracias, Scaloni y cuerpo técnico. Gracias por el ejemplo. Orgullosos de todos ustedes, de corazón. ¡Vamos, Argentina!“, escribió Ferraro en su cuenta de la red social Facebook, en un mensaje que ilustró con una imagen de Messi y la hinchada argentina de fondo.

A su vez, la diputada de Frente de Izquierda Myriam Bregman festejó como un “gol” que el defensor de la selección Cristina Cuti Romero eludiera saludar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la entrega de premios posterior a la final.

“Orgullo nacional. Gracias, selección, por llenar de alegría a nuestro país. Son inmensos. ¡Vamos Argentina, siempre!“, fue el mensaje que publicó el diputado santafesino Germán Martínez, jefe del bloque del peronismo en la Cámara de Diputados de la Nación.