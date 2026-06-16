La exministra Carla Vizzoti fue indagada en Comodoro Py por la compra de vacunas contra el Covid

La exministra de Salud Carla Vizzotti fue indagada hoy en Comodoro Py, en la causa que investiga un presunto retraso en la compra de vacunas contra el Covid-19 entre 2020 y 2021.

La exfuncionaria, que durante los hechos investigados se desempeñaba como número dos de la cartera de Salud, se negó a contestar preguntas y entregó un escrito de más de 100 páginas, según fuentes al tanto de la indagatoria, que se extendió por 45 minutos. Llegó acompañada por su abogado y por otras tres personas.

Con la salida de Ginés González García, Vizzotti se convirtió en ministra de Salud Presidencia

Su declaración forma parte de la ronda de indagatorias que activó el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal del caso, Carlos Stornelli. Además de a Vizzotti, incluye al infectólogo Pedro Cahn -ya indagado- y al empresario Hugo Sigman, cuya citación, prevista para el 19 de mayo, fue reprogramada ese mismo día para fines de este mes por un pedido especial de su defensa.

El exministro de Salud Ginés González García, en tanto, también formaba parte de la investigación, pero falleció en octubre de 2024.

La ronda de indagatorias alcanza también a los apoderados de las distintas compañías que habrían sido beneficiadas por la decisión del Poder Ejecutivo de aquel momento de retrasar las negociaciones con el laboratorio Pfizer, según la acusación.

La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.

Según Stornelli, en agosto de 2020, Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba más de 13 millones de dosis, pero el Gobierno la rechazó.

“No obstante, se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm suscribiéndose sendos contratos los días 6/11/2020, 9/12/2020 y 10/2/2021; comenzándose a recibir las dosis correspondientes, en cantidades considerables, recién a partir de los meses de marzo y abril de 2021”, afirmó Stornelli en su acusación.

Los funcionarios del Ministerio de Salud alegaron escollos legales relacionados con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas, según el fiscal. “Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, dice el texto.

Comité de expertos

El infectólogo Cahn -que integró la mesa de médicos, infectólogos, epidemiólogos y especialistas en salud pública que asesoraron al Gobierno durante la pandemia- también entregó un escrito en su indagatoria, pero a diferencia de Vizzotti, sí aceptó contestar preguntas.

Negó haber intervenido en la compra de vacunas contra el Covid. Sostuvo que el comité de expertos cercano al presidente Alberto Fernández “nunca tuvo designación formal” y que “en ninguna de sus reuniones se habló de vacunas ni de su calidad y tampoco intervino en el proceso de compra” de las vacunas.

“En ninguna reunión se habló de vacunas ni intervine en compras”, aseguró.

Contó que fue convocado por Vizzotti, pero explicó que solo los une un “vínculo profesional” propio de la infectología, y negó tener una “amistad personal” con la exfuncionaria.