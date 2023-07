La explicación de Carla Vizzotti tras la polémica por las visitas prohibidas durante la pandemia de Covid

escuchar

Tras conocerse el testimonio de una mujer que en un foro en el que participaba la ministra de Salud, Carla Vizzotti, le agradeció el gesto de permitirle ver a su esposo internado por Covid antes de que muriera, en momentos en que las visitas no estaban autorizadas por el Gobierno, la funcionaria del gabinete de Alberto Fernández salió hoy al cruce de la polémica. Vizzotti desmintió las acusaciones e indicó que lo ocurrido tuvo lugar en momentos en que el protocolo de visita estaba a punto de oficializarse.

“El 10 de agosto sale el protocolo de acompañamiento y el 31 lo que sucede es que se da el marco legal que acompaña la evolución”, justificó Vizzotti en diálogo con Cadena 3 al respecto del desfasaje denunciado en las fechas que contó dos días atrás Sylvia Brunoldi, presidenta de la Liga Argentina de Protección al Diabético (Lapdi). “A la señora se le murió el marido, no voy a hablar de cuestiones personales, no voy a entrar en eso; traer ese momento de dolor, personalizarlo y querer generar más…”, indicó la ministra y tras ello remarcó que si bien fue Brunoldi fue quien sacó el tema a la luz, lo hizo en el marco de un foro de análisis de gestión. “Ello visibilizó cómo el Estado pudo acompañar a los familiares para poder cambiar el protocolo”, afirmó.

Sylvia Brunoldi junto a su marido, fallecido por Covid, y a quien pudo despedir en agosto de 2020, cuando las visitas a los hospitales estaban prohibidas Facebook Susana Brunoldi

La ministra amplió: “Los protocolos se cambian de manera de dinámica, en las provincias y en las jurisdicciones ya se estaba implementando” antes de la publicación en el Boletín Oficial, que tuvo lugar el 30 de agosto.

“La restricción de las visitas era porque no había equipo de protección personal en el mundo y se usaba para los médicos”, continuó con su razonamiento Vizzotti, y agregó: “Que alguien piense que un ministro estaba disfrutando de ese momento, autorizando a gente a entrar o a salir... Estábamos pensando como se moría la menor cantidad de gente posible, como acompañar a la gente. No hubo favoritismo, los hospitales lo estaban haciendo, tenían protocolo. Es falso, es mentira, es hacer generar más dolor, no voy a entrar en eso”, criticó.

La defensa de Vizzotti estuvo acompañada de un comunicado que publicó el Ministerio de Salud, que expandió sobre las declaraciones radiales de la ministra: “El 30 de agosto de 2020, en consenso federal, se emitió el Decreto 714/2020 por medio del cual se modificaron condiciones tanto del aislamiento social, preventivo y obligatorio como del distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, asegura el mensaje, que fue publicado bajo el título “Información sobre visitas de acompañamiento”.

“Luego de escuchar y atender los pedidos de muchos familiares y los equipos de salud de las jurisdicciones, se oficializó para todo el territorio nacional, mediante dicho decreto, algo que ya ocurría en instituciones y jurisdicciones: el acompañamiento familiar durante la internación de pacientes en sus últimos días de vida, con diagnóstico COVID-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento”, continuó.

Carla Vizzotti

En cuanto al caso específico de Brunoldi, la cartera de Salud acotó: “De hecho, el 10 de agosto de 2020 el Ministerio ya tenía publicado en su web un documento con recomendaciones para el acompañamiento en los últimos días de pacientes terminales, elaborado por el propio Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades, ante el cual se realizó el balance de gestión. Para ese momento, cada institución, a través de sus autoridades, analizando cada caso particular, otorgaba autorización y generaba el protocolo”.

La polémica se desató cuando Brunoldi tomó la palabra durante un acto oficial titulado “Salud en la agenda: balance de gestión y desafíos a futuro”, que se llevó a cabo este miércoles en el Centro Cultural Kirchner (CCK). En ese contexto, expresó: “Quería agradecer y felicitar, primero en el marco que estamos hablando de la pandemia, a todo el foro. En lo personal, también a Carla, que gracias a ella pude despedir a mi esposo. Y luego el decreto que permitió que las personas pudiéramos despedir a nuestros familiares en sus últimos días”.

Tras ello, agregó con la voz entrecortada: “No quiero imaginar lo que hubiera sido la pandemia sin un Ministerio de Salud, con solo una secretaría, como era. Gracias por considerar a cada una de las personas que partió”.

“Esta noticia me da bronca, pero no me sorprendió, porque ya se sabía todo lo que pasó durante la cuarentena con el vacunatorio vip, el cumpleaños de Fabiola [Yañez] y demás”, dijo Pablo Musse a LA NACIÓN. Su hija de 35 años falleció el 21 de agosto de 2020 en Córdoba, provincia a la que se había trasladado en febrero de ese año desde Neuquén para tratarse un cáncer de mama. Él intentó viajar, pero no pudo hacerlo debido a las restricciones impuestas para contener el avance de la pandemia de Covid-19 y Solange murió sin que él pudiese verla.

Pablo Musse viajó en auto desde Neuquén a Códoba para ver a su hija con cáncer y no lo dejaron ingresar Facebook

Musse se refiere a la noticia que publicó Clarín según la que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, permitió visitas a pacientes con Covid-19 que estaban internados cuando aún estaba prohibido. De acuerdo al medio, Sylvia Brunoldi, titular de la Liga Argentina de Protección al Diabético (Lapdi), reveló que, gracias a la intervención de Vizzotti, pudo visitar a su marido, que estaba internado por haber contraído la enfermedad, cuando aún no esta permitido.

“Esta mujer no tiene la culpa, tuvo la suerte de tener un contacto y, gracias a Dios, pudo ver a su marido, pero me genera bronca escuchar que tres días después de lo de Sol, Vizzotti la llamara y ocho días después se dieran cuenta que había gente que se estaba muriendo sola, se iluminaran y cambiaran las cosas.. Había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, dijo.

LA NACION