Visitas prohibidas durante el Covid: “Deberían haber renunciado”, criticó al Gobierno Pablo Musse, que no pudo despedir a su hija por las restricciones

“Esta noticia me da bronca, pero no me sorprendió, porque ya se sabía todo lo que pasó durante la cuarentena con el vacunatorio vip, el cumpleaños de Fabiola [Yañez] y demás”, dijo Pablo Musse a LA NACIÓN. Su hija de 35 años falleció el 21 de agosto de 2020 en Córdoba, provincia a la que se había trasladado en febrero de ese año desde Neuquén para tratarse un cáncer de mama. Él intentó viajar, pero no pudo hacerlo debido a las restricciones impuestas para contener el avance de la pandemia de Covid-19 y Solange murió sin que él pudiese verla.

Pablo Musse viajó en auto desde Neuquén a Códoba para ver a su hija con cáncer y no lo dejaron ingresar Facebook

Musse se refiere a la noticia que publicó Clarín según la que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, permitió visitas a pacientes con Covid-19 que estaban internados cuando aún estaba prohibido. De acuerdo al medio, Sylvia Brunoldi, titular de la Liga Argentina de Protección al Diabético (Lapdi), reveló que, gracias a la intervención de Vizzotti, pudo visitar a su marido, que estaba internado por haber contraído la enfermedad, cuando aún no esta permitido.

“Esta mujer no tiene la culpa, tuvo la suerte de tener un contacto y, gracias a Dios, pudo ver a su marido, pero me genera bronca escuchar que tres días después de lo de Sol, Vizzotti la llamara y ocho días después se dieran cuenta que había gente que se estaba muriendo sola, se iluminaran y cambiaran las cosas.. Había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, dijo.

“Todos fueron cómplices, los que estaban y los que no estaban en el Gobierno, porque nadie hizo nada. Como no era año electoral, a nadie le importó. Todos son iguales. Toda la dirigencia política de este país es un desastre. Están para servir y no lo hacen. Solo les importan ellos mismos”, continuó.

La historia de Pablo y Solange conmovió al país y ejemplificó una situación que atravesaron muchas personas en la Argentina, la de no poder despedir a un ser querido debido a las restricciones impuestas por el gobierno nacional. Ahora, con la noticia de que Brunoldi pudo visitar a su marido en el Sanatorio Anchorena gracias a la intervención de Vizzotti, se reabrió la polémica.

“Tendrían que tener 10.000 denuncias y haber renunciado, pero ahí están, siguen en sus cargos y nunca pidieron disculpas. ‘Somos ministerio’, repiten, pero ¿para qué? ¿para homenajear a Ginés [González García]? Todo esto es culpa de la Justicia, que no funciona, y también de la población que no hace nada. Salgamos de las redes sociales, movámonos”, dijo Musse.

Según indicó, ya inició las comunicaciones correspondientes para denunciar a Vizzotti por este tema.