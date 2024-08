La familia de José Alperovich cuestionó al juez Ramos Padilla por la condena a prisión por abuso sexual

Escuchar

Con un mensaje escrito de cuatro páginas y un video grabado de su esposa, Beatriz Rojkés, el exgobernador de Tucumán José Jorge Alperovich se declaró “víctima” y se defendió hoy tras conocerse el viernes los fundamentos de la condena a 16 años de prisión por abuso sexual que recibió el 18 de junio pasado de parte del juez Juan Ramos Padilla.

“Aquí la única víctima es José. Una vez más, para quedar bien públicamente, el juez no analizó ni tuvo en cuenta las pruebas que constan en la causa. Nuestros abogados ya están trabajando en apelación de esta barbaridad jurídica y serán ellos quienes comuniquen los datos técnicos. Para nosotros, la familia de José Alperovich, lo que el juez dice en su sentencia demuestra lo que fue el juicio: una farsa”, señaló la familia del exgobernador de Tucumán entre 2003 y 2015.

El mensaje, además, fue acompañado por un video de Rojkés, quien hasta este momento había tenido una postura moderada. Rojkés, que presidió el Senado durante el último mandato de la gestión de Cristina Kirchner, consideró el fallo de Ramos Padilla como “aberrante y escandaloso” y acusó al juez de solo tomar en cuenta “las mentiras de la denunciante”. La denunciante es una sobrina de Alperovich que se desempeñó también como secretaria.

Un fallo aberrante y escandaloso que sólo tomó en cuenta las mentiras de la denunciante. pic.twitter.com/CirbJmkOmI — Betty Rojkes (@betty_rojkes) August 19, 2024

“El show que se manejó para detener a José: prime-time, toda la prensa del país, el escarnio público. Usted lo tenía muy claro, juez. A este juicio lo estamos pagando todos los contribuyentes para que usted le esté dando una respuesta a quién. ¿Quién lo obligó a decir esto, para quién era este mensaje?”, planteó Rojkés de Alperovich en un video que subió a las redes sociales y que fue grabado en la concesionaria de autos que la familia posee en Tucumán.

En 389 páginas, que contienen documentos, fotos e intercambios de WhatsApp, el juez Ramos Padilla dio el viernes sus fundamentos por los que el 18 de junio último condenó a 16 años de prisión al exgobernador de Tucumán por el delito de abuso sexual en perjuicio de su sobrina segunda y exsecretaria. Desde esa misma noche en la que se leyó la sentencia, Alperovich, que también fue dos veces senador nacional, está en prisión en la cárcel de Ezeiza. “Los indicios son graves, precisos, concordantes y basados en hechos comprobados que, relacionados entre sí, nos llevan a un único resultado. Precisamente, porque el testimonio principal de [el de la denunciante] fue corroborado por otras pruebas directas, como son las pericias físicas y psicológicas, y variados testimonios que le dan acabado sustento probatorio por su contundencia y volumen”, fundamentó Ramos Padilla en la página 107 del escrito, al que tuvo acceso LA NACION.

Hoy, la familia Alperovich, cuestionó los fundamentos presentados por el juez. “Con el argumento de la perspectiva de género, a la que se hizo un daño terrible en este caso, el juez se llevó puesto el principio de inocencia y no analizó ninguna prueba. Nosotros hemos sido defensores históricos de que las denuncias de las mujeres sean tomadas como una prueba fuerte, de que siempre hay que creerle a la víctima. Pero la víctima aquí es José Alperovich. Y una denuncia falsa como esta destruye el trabajo por el que tanto han luchado las mujeres”, señalaron los Alperovich en el comunicado.

El juez Juan Ramos Padilla fundamentó el viernes su condena a 16 años de prisión a José Alperovich por abuso sexual Ricardo Pristupluk

Y agregaron: “Con la arrogante y porteña idea de que Alperovich es un señor feudal en Tucumán, y de que en el norte estamos acostumbrados a ese tipo de relación asimétrica, descarta todas las testimoniales ofrecidas por la defensa, porque según él, todos los están sometidos a Alperovich. Fueron más de 80 testigos. Un absurdo propio de alguien que se quedó estancado en el siglo pasado. El juez le da a la declaración de la denunciante, un carácter irrefutable y no le presta atención a ninguna de las pruebas objetivas aportadas durante el juicio que desarman esa declaración y la tiñe de serias dudas, incluso de que haya sido armada para afectarlo políticamente”.

José Alperovich, con sus cuatro hijos, el día que se leyó la sentencia Ricardo Pristupluk

Se enumeraron, además, hechos que consideran que los fundamentos del juez no contempló. “No tiene en cuenta los mensajes de ella. No profundiza en los motivos por los cuales borró sus mensajes y luego los adulteró, como demostraron los peritos. No tiene en cuenta las antenas de telefonía que la ubican a más de 10 kilómetros de uno de los lugares de supuesto abuso. No relaciona su angustia y cambio físico con su relación de pareja con violencia de género. No advierte que mintió sobre los hechos a la psicóloga del cuerpo médico forense. Pasa por alto que buscaba un certificado psicológico para negociar. Y estos son unos cuantos detalles que la sentencia, simplemente ignora. Nada escribe al respecto, cuando la obligación constitucional del Juez, es analizar todas las pruebas”.

“Hoy más que nunca sabemos que esta causa es un armado político. Y lo sabemos porque el juez omite y descarta por completo las pruebas del móvil político. Eso sí que es un silencio que grita. Lo único que esclarecieron los fundamentos de esta sentencia es que José es víctima de un entramado que aún no podemos saber hasta dónde llega. Pero lo averiguaremos y lo denunciaremos. No descansaremos hasta que la verdad salga a la luz. Hasta que haya verdadera justicia y que José Aperovich quede en libertad”, finaliza el mensaje de la familia.

