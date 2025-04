Marianela Mirra confirmó que está en pareja con el exgobernador José Alperovich: “Creo en él”

La polémica exparticipante de Gran Hermano Marianela Mirra confirmó su relación con el exgobernador de Tucumán José Alperovich -condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual- y levantó la polémica. “Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, escribió.

Así, en una historia de la red social Instagram, continuó: “No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte ”.

En el posteo apuntó contra el periodista Jorge Rial -quien dio la primicia y habló sobre las versiones que circulaban de que ella iba al Penal de Ezeiza a visitarlo- y envió un incógnito mensaje para alguien que la habría amenazado: “Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no y te obsesionaste de más. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”.

Rápidamente, la noticia comenzó a circular y -ante el aluvión de críticas- la exmodelo abrió de forma pública su cuenta de la red social por unas horas, que habitualmente se encuentra privada, para que el resto de los usuarios pudiera ver los posteos relacionados a la pareja que datan de hace años.

Entre fotos, mensajes y hasta cartas manuscritas, la ganadora de Gran Hermano 2007 posteo una serie de imágenes que parecen confirmar su vínculo con el tres veces gobernador tucumano.

La condena de Alperovich

El exgobernador de Tucumán entre 2003 y 2015 cumple una pena de 16 años de prisión por abuso sexual simple y agravado en la Unidad Residencial 1 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, el el sitio donde cumplen su condena los “ofensores sexuales”. Acusado de abusar de una sobrina que trabajó para él en la campaña electoral para su frustrado intento de volver a la gobernación en 2019, el hombre de 69 años está privado de su libertad desde el 18 de junio.

“Los indicios son graves, precisos, concordantes y basados en hechos comprobados que, relacionados entre sí, nos llevan a un único resultado. Precisamente, porque el testimonio principal de [el de la denunciante] fue corroborado por otras pruebas directas, como son las pericias físicas y psicológicas, y variados testimonios que le dan acabado sustento probatorio por su contundencia y volumen”, fundamentó el juez Juan Ramos Padilla sobre los motivos de su decisión.

A los 70, Alperovich puede pedir cumplir la pena en arresto domiciliario y es el juez quien debe decidir si le concede o no este beneficio. En este marco, el exfuncionario -mediante sus cuatro hijos- reforzó la estrategia para lograr que el juez Ramos Padilla le otorgue este beneficio. Los familiares directos del exgobernador se ofrecieron como “fiadores” en su intento de morigerar la pena y solicitaron que su padre cumpla la condena acompañado permanentemente por ellos en un departamento de un complejo en Puerto Madero.

