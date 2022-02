La familia Moyano busca alquilar una casa por 5.000 dólares mensuales en un country exclusivo

La familia del histórico jefe del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, presentó una solicitud al exclusivo country Abril, del sur del Gran Buenos Aires, para alquilar una casa por 5.000 dólares mensuales. El posible desembarco del líder sindical provocó un revuelo en el club de campo de Hudson, donde un grupo de vecinos presentó una nota al directorio para que no admita el ingreso.

La solicitud para alquilar una casa de dos lotes, que tiene sala de cine propia, en el barrio interno El Molino, la hizo Liliana Esther Zulet, esposa del jefe camionero y madre de Jerónimo Moyano. Pero para lograr ingresar al barrio no basta con solicitarlo, ya sea como inquilino o propietario, ya que es necesario conseguir la aprobación del directorio del country, donde residen unas mil familias.

Hugo Moyano junto a su mujer, Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo junto al presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos Archivo

La familia Moyano presentó las tres referencias necesarias para solicitar el ingreso al club de campo -una de ellas del contador del club Independiente- y también las cartas de recomendación. Ahora, los miembros subcomisión de admisión deben emitir una recomendación para aceptar o rechazar a quien busca ingresar, pero el que finalmente define la admisión es el directorio.

El Club de Campo Abril se define en su página web como “el desarrollo inmobiliario de mayor prestigio de la zona sur” por su ubicación e infraestructura. Cuenta con un campo de golf de 18 hoyos, 150 hectáreas de bosques originales y hasta el colegio Southern Internacional School y un centro comercial dentro del country. Está localizado a 33,5 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el partido de Berazategui, y cuenta con acceso directo desde la autopista Buenos Aires-La Plata.

Entre sus casi 1.000 propietarios se encuentran el juez federal Ariel Lijo; el exjefe de inteligencia durante la presidencia de Cristina Kirchner José Francisco “Paco” Larcher; y varios hombres ligados al mundo futbolístico: los directores técnicos Gustavo Alfaro (hoy dirigiendo el seleccionado nacional ecuatoriano) y Sebastián Becaccece; el exdirigente de Boca José “Tano” Beraldi y los exfutbolistas Rodrigo “Chapu” Braña y Daniel “Cata” Díaz, además de los hermanos Diego y Gabriel Milito.

La casa de dos lotes con vista al golf en el barrio El Molino dentro del club de Campo Abril que busca alquilar la familia Moyano

A la espera de la decisión final -la admisión todavía no cuenta con una fecha programada-, los vecinos que se presentaron “muy preocupados por el fuerte rumor” de la llegada de la familia Moyano a la casa que perteneció al exjugador de fútbol Nelson Vivas, enviaron una carta al directorio: “Queremos dejar asentado nuestro total repudio y absoluta negativa a la admisión de dicha familia en nuestra comunidad. Consideramos sumamente que nuestra voz sea escuchada en un caso tan sensible como este”, expresaron.

Otros vecinos afirmaron que tienen “miedo de firmar en contra”. Sumado a esto, cada representante de los barrios internos de Abril abrió su línea telefónica para recibir opiniones a través de los chats de vecinos, donde la mayoría que se expresó estaba en contra. Lo cierto es que no existe ningún motivo formal por el cual los Moyano no puedan mudarse a Abril y los vecinos lo saben. “Ya lo recomendaron tres personas y entonces no podemos hacer nada más que condena social”, dijo uno de ellos a LA NACION. Mientras tanto, ya están pintando la casa de dos lotes que da al golf y al club house.