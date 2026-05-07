Hugo Moyano convoca a una reunión por la crisis financiera de la obra social de los camioneros

Con un rojo financiero que rondaría los $60.000 millones, la obra social de los camioneros (Oschoca), presidida por Hugo Moyano y administrada por Iarai, una empresa vinculada a su esposa, Liliana Zulet, explora una salida urgente de la crisis y evalúa hasta vender propiedades del gremio para no caer en convocatoria de acreedores. Este atajo, como otras alternativas, serán eje del debate al que convocó para este viernes el jefe de los camioneros a los directivos y delegados de la obra social.

La obra social para Moyano fue la viga maestra de los negocios de su imperio desde hace por lo menos dos décadas. Zulet fue la mentora del holding de empresas que orbitan alrededor de Camioneros y que encadenaron ganancias extraordinarias durante años a pesar de tener a un solo cliente: el gremio. Ese panorama dio ahora un vuelco porque la obra social se debate entre la convocatoria de acreedores, la quiebra o prolongar su existencia a través de la asistencia de fondos que le destina el sindicato, con todas las complicaciones contables que ello implica.

La convocatoria de Moyano a los directivos de la obra social de los camioneros

La prestadora médica arrastra un rojo financiero que rondarías los $60.000 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió LA NACION. Desde la semana pasada se recortaron servicios, prestaciones y la entrega de medicamentos, según comentaron fuentes sindicales. Un tercio de la deuda sería con el proveedor de los remedios, añadió una fuente que sigue de cerca el derrumbre de Oschoca.

La legisladora porteña Graciela Ocaña, que denunció hace 15 años a Moyano en la Justicia, pidió que la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) intervenga Oschoca con el argumento de que Moyano y su familia la administran como “un bien propio”. Ocaña, en su presentación por carta ante la SSS, sostiene que la obra social presentó un patrimonio neto negativo de -$ 7.284.162,00 y resultado operativo de -$ 8.778.715,00, entre 2017 y 2022. Advirtió que podría entrar en quiebra.

El fondo de comercio de Oschoca lo tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno (45 años) y Juan Noriega Zulet (39), dos hijos que tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero. La obra social le transfirió fondos recientemente a la compañía de Zulet a través de un fideicomiso llamado Dhanvantari, cuya domicilio fiscal es el mismo que Iarai y otras dos empresas de la familia que mantienen negocios con el gremio de los camioneros.

La obra social recibe un auxilio financiero mensual a partir de los empresarios, que aceptaron otorgar un aporte mensual de $25.000 por trabajador que va directamente a la prestadora médica. Empezó como un pago extraordinario y ahora es un ítem salarial adicional que se añade a los aportes convenidos por ley. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.