La Fiscalía pidió indagar a cuatro sospechosos por las amenazas contra el periodista Hugo Alconada Mon tras revelar el plan de inteligencia de la SIDE

El fiscal federal Ramiro González solicitó hoy las indagatorias de tres hombres y una mujer sospechados de amenazar al prosecretario de Redacción de LA NACION Hugo Alconada Mon horas después de que revelara que el Gobierno de Javier Milei había elaborado un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que abría la puerta para espiar ilegalmente a opositores, economistas críticos, movimientos sociales y periodistas.

González consideró que existen indicios suficientes para indagar a Guido Morán, Mario Miguel Totilo, Braian Ezequiel Cardozo y Alicia Elena Scarpeccia, tras verificar que son los titulares de las líneas telefónicas desde las que Alconada Mon recibió amenazas e insultos el 25 y 26 de mayo del año pasado. En su dictamen sostuvo, además, que la prueba reunida “acredita la intervención de los abonados telefónicos cuya titularidad les pertenece”, lo que constituye, a su criterio, “indicios suficientes” para presumir su participación en las conductas investigadas.

El juez federal Daniel Rafecas deberá evaluar ahora si admite el pedido de la Fiscalía y cita a indagatoria a los cuatro acusados, que deberían presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py.

Daniel Rafecas, el juez que debe resolver el pedido de las indagatorias de los cuatro sospechosos por las amenazas a Alconada Mon Rodrigo Néspolo

El primer acusado es Guido Morán, 24 años, monotributista, con domicilio fiscal en La Plata, pero oriundo de la localidad bonaerense de 9 de Julio, donde su madre trabaja como empleada de la Municipalidad, según surge de registros públicos y comerciales que cotejó LA NACION. A él se suma Braian Cardozo, 25 años, dado de baja del régimen del monotributo, con domicilio en Charata, una ciudad de 40.000 habitantes ubicada en el sudoeste de la provincia de Chaco, a más de 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Entre los identificados por la Fiscalía también aparece Mario Totilo, 56 años, empleado en relación de dependencia, con domicilio en la localidad de Benavídez, provincia de Buenos Aires, y que en los registros que cotejó LA NACION figura como receptor de una asignación familiar durante la pandemia y ahora como afiliado a la obra social de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

Sin embargo, la Fiscalía detectó que esa misma línea figura registrada en Mercado Pago a nombre de Iván Miguel Totilo, un estudiante de 21 años, por lo que el usuario efectivo del teléfono podría ser él y no su padre.

En la misma senda, otro teléfono que se utilizó para hostilizar a Alconada Mon consta en los registros de Telefónica a nombre de una persona fallecida, Manuel Lázaro Contreras (1950, con domicilios conocidos en La Matanza y Santa Clara del Mar), pero que en Mercado Libre aparece a nombre de otra persona, Alicia Elena Scarpeccia, una jubilada de 75 años de Colón, provincia de Buenos Aires.

“Habiendo realizado un análisis pormenorizado de los hechos relatados y de la documentación obrante en autos”, planteó el fiscal González, “es que considero que se encuentran reunidos los extremos necesarios para que Guido Morán, Braian Ezequiel Cardozo, Mario Miguel Totilo y Alicia Elena Scarpeccia sean escuchados en declaración indagatoria”.

“La audiencia señalada constituye el momento oportuno para que los nombrados brinden explicaciones respecto a los elementos que acreditan tales conductas y manifiesten lo que estimen pertinente en defensa de la atribución delictual aquí esbozada”, añadió el representante del Ministerio Público, “todo ello, a raíz de los mensajes intimidatorios que fueron enviados”.

La investigación

La investigación no solo abarca esos mensajes intimidatorios. También comprende los diez intentos de tomar el control de la cuenta de WhatsApp de Alconada Mon, un intento de acceder a su cuenta en la red social X, el registro no consentido del periodista en distintas páginas pornográficas y un intento posterior de ingresar a su cuenta digital en el diario español El País.

En paralelo, la Fiscalía libró exhortos internacionales a Meta Platforms y X Corp., propietarias de WhatsApp y X, respectivamente, para obtener información sobre los ataques informáticos. Hasta el momento, sin embargo, esas gestiones no arrojaron información relevante para el expediente.

En la misma senda, y con el apoyo de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal y Telecom Argentina, la Fiscalía determinó que algunos de los intentos de registrar en páginas pornográficas a Alconada Mon provinieron de una “IP” ubicada en la Isla Maciel, en el barrio de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, aunque al tratarse de una IP “nateada” los investigadores concluyeron que no fue posible individualizar al usuario o los usuarios.

Los ataques comenzaron pocas horas después de que LA NACION revelara el contenido del Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la SIDE. Según la denuncia, incluyeron diez intentos de tomar el control de la cuenta de WhatsApp del periodista, un intento de acceder a su perfil en X, el registro de su nombre en plataformas pornográficas y una serie de amenazas enviadas desde cuatro líneas telefónicas distintas.