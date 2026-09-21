La fiscalía se opuso a dividir los juicios de Hotesur y Los Sauces por el riesgo de que Cristina y Máximo Kirchner sean absueltos

En un duro escrito, el fiscal Diego Velasco apeló la decisión del tribunal oral 5 de partir en dos los juicios por lavado de dinero y asociación ilícita de Los Sauces y Hotesur contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo, ante el riesgo de que se dividan las pruebas y uno de los casos sea absuelto y arrastre al otro en la misma dirección.

El tribunal integrado por José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Peloni decidió por unanimidad la semana pasada hacer dos juicios, uno a continuación del otro: el caso Los Sauces comenzaría el 23 de octubre y Hotesur el 19 de marzo.

Los jueces del tribunal oral 5 Ricardo Pristupluk

Pero el fiscal de juicio Velasco, como anticipó el sábado LA NACION, se opuso y apeló esa decisión en 28 carillas, en las que dice que nunca fue consultado, que se trata del mismo delito partido en dos, que el lavado es un delito continuo, que las pruebas son las mismas para ambos casos, que los imputados son los mismos y que no se advierte que se ahorre tiempo con dos procesos.

Velasco pidió mantener la fecha de inicio del juico el 23 de octubre, pero para que comiencen ambos procesos, tanto Hotesur y Los Sauces.

El fiscal advirtió que Cristina y Máximo Kirchner podrían quedar sin ser juzgados por un caso, si es que fueran absueltos por el otro.

El fiscal Diego Velasco Ricardo Pristupluk

“La sentencia que se dicte en el debate que se celebre primero podrá ser invocada en el segundo como cosa juzgada respecto de los tramos que las defensas presenten como partes de ese mismo delito, con eventual extinción de la pretensión punitiva”, dijo el fiscal Velasco.

Ahora, serán los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación los que resolverán si mantienen el caso unificado o si lo parten en dos juicios. Con la actual integración serían Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.

Velasco advirtió que al separar los dos juicios, la primera sentencia podría ser usada por las defensas como “cosa juzgada” y así frustrar la acusación en la segunda causa.

Alertó que la separación abre la puerta a que la expresidenta, Máximo Kirchner y otros imputados eviten ser juzgados por una parte de los hechos.

Lázaro Báez fue trasladado en ambulancia entre la unidad penitenciaria y el Juzgado Federal de Río Gallegos, Santa Cruz Archivo

Velasco sostiene que en ambas causas se juzga el “delito continuado” de lavado de dinero, con períodos que se superponen: 2008 a 2015 en Hotesur y 2009 a 2016 en Los Sauces, con un mismo objetivo que es “la canalización de fondos hacia el patrimonio de la familia Kirchner”.

“Cuando recae sentencia sobre un delito continuado quedan juzgadas todas sus partes, sin que quepa reabrir la causa, aunque con posterioridad se descubran nuevas partes de este”, explicó la fiscalía.

Por eso es que advirtió que la sentencia del primer juicio puede arrastrar a que el segundo sea considerado cosa juzgada y los acusados se libren. “Con eventual extinción de la pretensión punitiva”, dijo el fiscal en términos jurídicos, lo que en lenguaje llano implica la impunidad, porque no se podrá acusar.

Cristóbal López en la audiencia de organización del juicio oral Ricardo Pristupluk

Velasco sostuvo que es “FALSO” (sic, con mayúsculas en el original) que las causas tengan objetos procesales autónomos, como afirmó el tribunal. Es decir que se investiguen cosas diferentes. Dijo Velasco que ambos son aspectos de la misma maniobra. El flujo de fondos hacia las cuentas de los Kirchner como retorno por los negocios de Lázaro Báez y Cristóbal López con el Estado.

Recordó que 12 de los 19 imputados de Hotesur también están acusados en Los Sauces, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro y Martín Báez, Osvaldo Sanfelice y el contador Víctor Manzanares.

El fiscal señaló que el “dato decisivo” para probar el nexo entre ambas causas es que Valle Mitre, la firma vinculada a Báez que señala como eje del flujo de fondos hacia Hotesur, fue a la vez inquilina de Los Sauces.

Mediante el hotel La Aldea, esa empresa le aseguró a la familia presidencial 2.836.724 de pesos entre 2009 y 2013, y la acusación de Hotesur cita ese tramo de Los Sauces al afirmar que “el mismo hecho, el mismo vehículo societario y el mismo dinero integran ambas acusaciones”.

Una de los edificios de Hotesur en El Calafate, Santa Cruz Archivo

Explicó Velasco que en Hotesur decidió no reiterar la acusación por asociación ilícita ya incluida en Los Sauces, porque desde 2019 ambas causas tramitan juntas sin que nadie se hubiera opuesto, incluso tras su paso por la Corte Suprema de Justicia.

Con la división, advirtió Velasco, la existencia y extensión de esa asociación ilícita “quedará debatida y decidida en ‘Los Sauces’, casi cinco meses antes y sin que la prueba de Hotesur haya sido producida”. La acusación de Hotesur, dijo, no podrá invocar la asociación ilícita.

El escrito tiene pasajes de inusual dureza para con el tribunal, donde la fiscalía dijo que los jueces suspendieron “las pericias pese al pedido expreso de continuarlas” y que el tribunal “tardó más de cinco meses en reactivar” la instrucción suplementaria. “Y ahora aparece el Tribunal como un garantizador (sic) de la celeridad fijando cínicamente audiencias los días sábados y una partecita de la feria judicial”, ironizó.

También cuestionó que se exija presencialidad estricta y se rechace el formato híbrido, “como si las herramientas de la virtualidad fueran mala palabra —aunque las use en otros juicios—”. Y agregó: “Me pregunto: ¿Por qué no se habilita la segunda quincena de enero también? Vaya uno a saber”.

Recordó que el 4 de septiembre el presidente del tribunal le había dicho que no fijarían fecha hasta que toda la prueba estuviera disponible. Ahora se fijó fecha con la prueba aún pendiente. “Raro”, escribió. “Parece que se cambió de criterio -en buena hora-”.

Velasco se quejó además de que el tribunal decidió sin darle intervención ni a la fiscalía ni a las defensas, ni lo hizo en la audiencia citada para organizar el debate a comienzos de este mes.

La Sala I de la Cámara de Casación ya tiene fijada para el 15 de octubre una audiencia de informes por otro recurso del fiscal vinculado a la fecha del juicio, pero estas objeciones no forman parte aún de esa discusión.