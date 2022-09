“La gente que vive permanentemente está aterrada”, advirtió el dueño de la propiedad quemada en Mascardi

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- “ La gente que vive permanentemente está aterrada. Los nervios y la alteración general es muy importante ”, advierte a LA NACION Luis Dates, propietario de la cabaña Los Radales, incendiada en Villa Mascardi el 31 de julio pasado y que anoche sufrió un nuevo ataque: un grupo de por lo menos 20 personas atacó a tiros y luego quemó el puesto de Gendarmería establecido para custodiar la propiedad.

“Alrededor de las 21.30, un grupo bastante numeroso -por los ruidos y gritos serían unas 20 personas o más- atacaron a tiros y con elementos incendiarios la casilla que había establecido Gendarmería en Los Radales. Era un puesto móvil tipo trailer que se estableció allí hace dos semanas, luego del incendio del mes de julio y de nuestros insistentes pedidos al gobierno provincial, que en aquel momento requirió el auxilio de las fuerzas federales”, afirmó Dates.

El propietario de la cabaña Los Radales, ubicada en el kilómetro 2005 de la ruta 40 sur, agregó que los dos o tres gendarmes que estaba en el trailer se replegaron anoche ante la agresión y que ahora están asentados en el puesto de la cabecera norte del lago Mascardi, donde se encuentra la seccional de Guardaparques de Los Maitenes.

Mascardi. Incendiaron un puesto de Gendarmeria Nacional en un predio donde hace 2 meces incendiaron una casa, se lo atribuyen a la comunidad Mapuche Lafken Winkul Map Marcelo Martínez

Los Radales se ubica a menos de 300 metros de la ocupación que la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu mantiene en terrenos de Gas del Estado. La cabaña de la familia Dates ya había sido incendiada parcialmente en 2020.

“Me acaban de confirmar que, en este momento, no quedó nadie custodiando la zona de la cabaña vandalizada y alrededores. Además, entiendo que el gobierno federal no va a prestar más auxilio”, advirtió Dates.

Y añadió: “Veremos cómo sigue. Mi propiedad es la última vandalizada, pero pueden seguir las otras. La gente que vive permanentemente está aterrada. Los nervios y la alteración general es muy importante”.

Ataque Mapuche en Mascardi Gentileza Luis Dates

Dates también puso el acento en la violencia y la premeditación de este ataque. “La casilla fue baleada, se escuchan los disparos en los videos. No es que van dos loquitos y prenden fuego. Ya se ve que es algo perfectamente planeado, nada al azar. Incluso me han comentado vecinos de la zona que en estos últimos días ha habido mucho movimiento en los predios tomados. Vieron camionetas entrando y saliendo con gente. Camionetas 4x4 importantes. Evidentemente, hay un apoyo logístico que hay que tener en cuenta, no son acciones aisladas. Está perfectamente organizado”, cerró.