Eduardo de Pedro y los gobernadores del Norte Grande llegan a Estados Unidos a buscar inversiones y mercados

WASHINGTON.- Los gobernadores de la región del Norte Grande comenzarán este lunes en Washington junto con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, una visita de una semana que se estuvo preparando durante varios meses, en busca de abrir puertas y generar contactos con dos objetivos en mente: venderle más productos a Estados Unidos y conseguir inversiones .

Los mandatarios provinciales pasarán cuatro días en Washington, donde mantendrán encuentros con think tanks, organismos internacionales y con funcionarios del gobierno de Joe Biden, y luego viajarán a Nueva York para cerrar su visita con un evento en el Council of the Americas y otro en el consulado argentino. “El objetivo es la promoción de las exportaciones regionales y la promoción de las inversiones norteamericanas en las provincias” , dijo el embajador Jorge Argüello.

El viaje de los gobernadores, la misión más grande de las provincias que ha encarado el Gobierno en Estados Unidos, ofrece otra contundente señal de la fortaleza actual de la relación bilateral. El ministro de Economía, Sergio Massa, pasó una semana en Washington a principios de este mes con reuniones de alto nivel, y volverá el mes próximo para la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y Alberto Fernández, que encabezó una gira la semana pasada, aguarda la confirmación de la fecha para su visita a la Casa Blanca para ver cara a cara al presidente Biden. El Gobierno ha puesto especial atención al vínculo bilateral, en parte por necesidad, dado el alto endeudamiento con el Fondo, pero también por una renovada afinidad.

Al trabajo de Argüello en Washington se acopló este año la del embajador norteamericano Marc Stanley, particularmente activo desde que se mudó a Buenos Aires. Antes de la gira, Stanley se reunió con Wado de Pedro y los mandatarios que viajaron a Estados Unidos: Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Morales (Jujuy), Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta). También con Gustavo Valdés (Corrientes) que a último momento se bajó de la gira aduciendo problemas de agenda, según indicaron desde el Gobierno.

El primer evento de los gobernadores en la tarde del lunes será un encuentro en la embajada con think tanks para hablar sobre energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica. En la lista de invitados aparecían analistas y directivos del Centro Woodrow Wilson, el Interamerican Dialogue, el Atlantic Council, el Grupo Eurasia y Centro para Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS, según sus siglas en inglés). Por la noche, Argüello recibirá a los mandatarios en su residencia para una cena de trabajo.

Durante los siguientes tres días, los gobernadores y el ministro De Pedro recorrerán Washington para ver a funcionarios de organismos internacionales –están previstas reuniones en las tres instituciones radicadas en Washington: el Fondo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo–, el Departamento de Estado y otras agencias federales, como el Departamento de Agricultura o la Oficina de Comercio. Habrá dos visitas a empresas: Amazon Web Services y Space X.

La actividad en Nueva York estará mucho más enfocada en el contacto directo con empresas. Habrá una reunión con inversores en el Consejo de las Américas para promover las exportaciones y las inversiones en las provincias, y un evento de networking en el consulado argentino con más inversores, importadores, distribuidores de productos argentinos y científicos. Esa misma noche está previsto el retorno de los mandatarios al país.