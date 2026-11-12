La Iglesia argentina se pregunta ahora cómo canalizar el fervor popular que suscitó la visita de León XIV

El papa León XIV se fue de la Argentina con un mensaje poderoso. Durante su homilía en la multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján, llamó a la conciliación y reclamó construir “puentes de caridad y redes de solidaridad”. Los gestos y los discursos que ensayó Robert Francis Prevost en su histórica visita al país interpelaron a la clase dirigente y también a la propia Iglesia.

En el clero local admiten que desde ahora enfrentarán el desafío de canalizar el fervor popular que despertó la visita del Papa en las calles argentinas. En otras palabras, transformar la movilización y el entusiasmo popular en un compromiso pastoral activo en las filas católicas.

Aún impactados por los millones de argentinos que se agolparon en las misas de Palermo, Córdoba y Luján para escuchar y venerar a León XIV, los obispos asumen que deberán encarar la tarea de encauzar el resurgimiento de la espiritualidad y en la práctica de la fe. Tal como ocurre en la política, la Iglesia que recibió a Prevost también arrastra diferencias internas. En los últimos años, su voz había perdido peso e influencia en el debate público.

En el Episcopado entendían que el viaje papal significaba un test de fuego. Desde 1987, cuando Juan Pablo II vino por última vez al país, la Iglesia Católica no había tenido una oportunidad para exhibir su poder de convocatoria. “Es difícil mensurar el impacto que va a tener la visita de León XIV, pero como Iglesia tenemos la responsabilidad de hacer que fructifiquen los gestos y discursos del Papa”, afirmó el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas, monseñor Gustavo Carrara.

En el mundo eclesiástico se impone la idea de que la contundencia y la profundidad de los mensajes de León XIV permitirá a los obispos potenciar la agenda de la Iglesia, enfocada en los desafíos de la pobreza y la exclusión social y en el pedido de diálogo para superar las divisiones en el país. En sus mensajes, el pontífice instó a “reconocer al que piensa distinto”, llamó a revalorizar la política social y dijo que las personas con discapacidad y necesidades especiales no son un peso, sino una bendición.

Las palabras de León XIV lograron un efecto ordenador. Durante el viaje apostólico, el Papa pudo consolidar su liderazgo sin ocultar el legado de Francisco.

Frente a una Iglesia que conserva la impronta de Jorge Bergoglio, León XIV realzó la figura de su antecesor y destacó su línea de pensamiento. En su exposición ante empresarios, sindicalistas y dirigentes sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Papa renovó el reclamo por “las tres T: tierra, techo y trabajo”. En Córdoba pidió que la Iglesia “siga haciendo lío”. Y, al despedirse tras la multitudinaria misa en Luján, dejó una frase significativa: “Este país ahora tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

Tras las impactantes jornadas, los obispos destacaron los gestos del Papa. “Tenemos que agradecer al Santo Padre por su valentía, su sencillez, su profundidad, su elegante manera de hablar, su estilo evangélico, sin temores, por volver a las cosas esenciales, con una simpleza y hondura admirables”, dijo a LA NACION el obispo castrense, monseñor Santiago Olivera.

León XIV, durante la misa en Luján

En el Episcopado también valoran que haya resaltado los pilares fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, como la dignidad del ser humano, el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad. El recorrido por el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde viven 410 personas con discapacidad, tuvo un fuerte valor simbólico. En el Episcopado creen que les permitió visibilizar el rol de la Iglesia en la contención social, una expresión de su capilaridad en el cuidado de los más postergados.

De hecho, la masiva celebración frente a la Basílica de Luján fue planteada como “la misa de la caridad”. Por eso, la Iglesia procuró darles un lugar preferencial, cerca del altar, a las personas atravesadas por la vulnerabilidad. La organización estuvo a cargo de los agentes pastorales de Caritas. La estratégica Comisión Episcopal de Pastoral Social había presionado al Gobierno en los últimos meses por los recortes de fondos al área de discapacidad y las demoras en el tratamiento del proyecto contra la ludopatía, que está cerca de perder el estado parlamentario.

Superar las divisiones

En su despedida, León XIV volvió a mostrarse como un defensor a ultranza del diálogo. Reclamó a los argentinos que trabajen para superar divisiones y se unan para encarar las demandas sociales. Para animar a los fieles, el Papa reprodujo una frase que había utilizado Juan Pablo II en 1982, sobre el final de la guerra de Malvinas y antes de la recuperación de la democracia. “Argentina, levántate y camina”, remarcó León XIV.

En la conducción de la Iglesia aseguran que ahora enfrentan el desafío de profundizar y asumir los consejos de León XIV. “Nos debemos, en los próximos días y meses, una lectura más detenida de los mensajes del Papa”, expresó el titular de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, al considerar que la visita pastoral del Papa fue “una gran invitación a la alegría, a la esperanza y a la comunión del pueblo argentino”.

León XIV Sebastián Salguero

En diálogo con LA NACION, Carrara sostuvo que el Papa convocó a fomentar un mayor diálogo y escucha, y “a cuidar a los más frágiles”. “Eso puede ser un buen punto de encuentro. Más allá de las diferencias, no hay que olvidar el mensaje motivador: cuidar la fragilidad, que son las peraonas con discapacidad, el trabajo y los jóvenes”, subraya el titular de Cáritas.

Para el obispo Olivera, los gestos y las palabras del Papa dejaron una enseñanza: “Claro que se puede trabajar juntos, claro que se puede tener políticas en común, claro que se puede tener objetivos que nos convoquen a todos y todos vayamos hacia ellos, más allá de nuestras diferencias y pensamientos”.

Animado por las palabras del pontífice, concluyó: “Esto ha sido un entrenamiento para poder enfrentar juntos los problemas en el futuro, sin mezquindades y sin egoísmos. Que podamos vivir este espíritu que León XIV vino a contagiarnos y a avivar, para devolvernos una mirada que nos trasciende”.

En el mismo sentido, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, consideró que la visita del Papa dejó mucha tarea y mucho compromiso. “Esta movilización y este impulso misionero que nos dio el Santo Padre lo tendremos que plasmar en la realidad concreta cotidiana”, sostuvo García Cuerva.

El martes, tras la masiva misa de León XIV en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, el cardenal Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, advirtió que la presencia de León XIV provocó una inyección de ánimo en la Iglesia. “Cuando el Papa se vaya, habrá mucho trabajo por hacer. Ya hemos discutido esto en el Episcopado y junto con el pueblo, estudiaremos estas directrices”, puntualizó Bokalic, declaraciones que fueron replicadas en el portal Vatican News, la voz oficial de la Santa Sede.