Los invitados políticos a la última misa del Papa, con fuerte presencia del peronismo

León XIV dará una celebración antes de viajar a Perú para continuar con su gira por la región

A partir de las seis, comenzó la previa de la misa del papa León XIV en Luján. Alrededor de las 6.30, ingresó una nutrida delegación política conformada por intendentes bonaerenses, legisladores, exministros, sindicalistas, un gobernador y funcionarios de Axel Kicillof.

Sergio Massa estuvo entre esos dirigentes que ingresaron para ubicarse en las sillas cercanas al escenario y altar ubicado frente a la Basílica de Luján, al igual que el senador Eduardo de Pedro. En ese mismo primer grupo, se apiñaron en el ingreso intendentes como el vecinalista Jaime Méndez (San Miguel) o peronistas como Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mariano Casacallares (Almirante Brown), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julio Alak (La Plata), Fernando Gray (Esteban Echeverría), el local Leonardo Boto, o Nicolás Mantegazza (San Vicente). El exgobernador Felipe Solá estuvo también en ese grupo que llegó pasadas alrededor de las 6.30 a las butacas frente al escenario. También hubo sindicalistas, entre los que se vieron a Héctor y Rodolfo Daer (sanidad y alimentación, respectivamente), y Roberto Baradel (Suteba), entre otros.

publicidad

publicidad

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y Sergio Ziliotto, de La Pampa, fueron los únicos mandatarios provinciales de los que invitó Kicillof que dieron el presente. Jalili ingresó junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y una delegación de vicegobernadores.

Entre los funcionarios de Kicillof, se sentaron en las sillas frente al escenario Carlos Bianco (ministro de Gobierno), Silvina Batakis (Hábitat), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Estela Díaz (Mujeres) y Daniela Vilar, entre otros.

La Cámpora tuvo una delegación visible que ingresó después, con Máximo Kirchner como principal rostro del grupo. Varios voluntarios que colaboran en la organización de la misa papal le pidieron fotos. Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Horacio Pietragalla y Juliana Di Tullio estaban en ese grupo.

Unos minutos más tarde, Kicillof apareció por la entrada del Museo Colonial e Histórico Udaondo y pidió “escucharlo al Papa”. Subrayó “lo que el Papa dice, no lo que hacen los demás con lo que el Papa dice”.

“Hoy no quiero hacer polémicas, uno se siente identificado con lo que dice el Papa”, resaltó el gobernador, que recordó que el Sumo Pontífice enfatizó en temas como las universidades y la discapacidad. También muy solicitado por voluntarios para fotos y por la requisitoria periodística, le llevó más de media hora ingresar al sector de las sillas, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac.

publicidad

publicidad

También se los vio a Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto, referentes de la defensa de los derechos humanos.

La delegación del gobierno nacional llegó a las 9, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la cabeza, acompañado por el diputado nacional Sebastián Pareja y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Axel Kicillof (foto 1); Máximo Kirchner, Penacca, Tignanelli y Pietragalla (foto 2)

Sergio Massa (foto 1) Eduardo "Wado" de Pedro (foto 2), Felipé Solá, Fernando Espinoza, Federico Otermin (foto 3); Andrés Larroque y Cecilia Moreau (foto 4)

Sergio Berni y Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Fernando Gray y Gustavo Coria, Sergio Massa

publicidad

publicidad

Carlos Bianco (foto 1) y los fieles se esperan la misa del Papa León XlV en Luján (foto 2)