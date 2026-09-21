La Iglesia celebra en Constitución una misa por las víctimas de la trata de personas y los excluidos

Mientras se prepara la visita del papa León XIV a la Argentina, cuyo programa definitivo se espera conocer esta semana, la Iglesia acompañará este martes en la plaza Constitución a distintas organizaciones sociales en una jornada de solidaridad con las víctimas de la trata de personas y otras formas de exclusión.

Así, en sintonía con una tradición que inició en 2008 el entonces cardenal Jorge Bergoglio –luego papa Francisco-, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, celebrará este martes, a las 17, una misa en la Plaza Constitución por “las víctimas de la trata de personas en todas sus formas”.

En febrero pasado, el papa León XIV reafirmó el compromiso de la Iglesia para combatir este flagelo. Advirtió que “la inestabilidad geopolítica y los conflictos armados crean un terreno fértil para que los traficantes exploten a los más vulnerables, especialmente a las personas desplazadas, a los migrantes y a los refugiados”. Y ´recordó que las mujeres y los niños son “los más afectados por este comercio atroz”.

El papa León XIV, en una audiencia en el Vaticano Gregorio Borgia - AP

León XIV advirtió, incluso, que “la creciente brecha entre ricos y pobres obliga a muchos a vivir en condiciones precarias, dejándolos expuestos a las promesas engañosas de los reclutadores”.

Según estadísticas oficiales, desde la sanción de la ley 26.364, sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, unas 22.900 personas han sido rescatadas y asistidas en la Argentina. Se reciben denuncias a través de la línea gratuita y anónima 145. Sin embargo, no se informa sobre cantidad de víctimas.

Feria por la inclusión

La jornada en Constitución comenzará, a las 15, con la Feria por la Inclusión, en la esquina de Garay y Lima, en la que organizaciones sociales y de la Iglesia presentarán proyectos productivos e iniciativas destinadas a promover la integración de personas en situación de vulnerabilidad.

La convocatoria apunta a “renovar la oración y el compromiso” con quienes padecen distintas formas de exclusión, entre ellos trabajadores cartoneros, mujeres en situación de prostitución, vendedores ambulantes, víctimas de trata laboral y sexual, migrantes y personas con consumos problemáticos.

Misa en Plaza Constitución en febrero de 2025 Rodrigo Néspolo - LA NACION

García Cuerva encabezó el año pasado, también en Constitución, una jornada similar en la que llamó a evitar las distintas formas de exclusión. “No nos callamos y seguiremos gritando fuerte: ¡No a la trata y al tráfico de personas! No a tantos hermanos excluidos en nuestra ciudad de Buenos Aires”, clamó entonces el arzobispo porteño.

La iniciativa recuerda el llamado del cardenal Bergoglio a “gritar con fuerza y sin miedo” contra la esclavitud y la cultura del descarte.

En 2011, el entonces cardenal denunció que “se rapta a las mujeres y se las somete”y advirtió que “Buenos Aires es una ciudad coimera, que favorece el delito de explotación sexual”. Y amplió: “En el colegio nos enseñaron que la esclavitud fue abolida por la Asamblea del Año XIII. Eso es un cuento chino. Aquí en Buenos Aires está a la orden del día.

Con el lema “Por una sociedad sin esclavos ni excluidos”, la jornada de este martes es organizada por las parroquias de los barrios de La Boca, Barracas y Constitución, el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia, la Familia Grande Hogar de Cristo, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, la red Kawsay el Departamento de Migraciones del Arzobispado de Buenos Aires, entre otras organizaciones.