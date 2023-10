escuchar

La incertidumbre que rodea la situación de Ana María Figueroa, dejada cesante por la Corte Suprema como jueza tras cumplir 75 años, y nombrada nuevamente por decreto de Alberto Fernández tras el tardío acuerdo que le dio el Senado, está bloqueando una definición sobre dos causas de Cristina Kirchner: Hotesur/Los Sauces y Memorandum con Irán . El conflicto de poderes generado entre el Gobierno y la Corte logró frenar los casos.

Efecto no deseado o parte de una estrategia de defensa , lo cierto es que los dos casos quedaron congelados después de que la Cámara de Casación decidió que se debía revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner y juzgarla en estos dos procesos.

La indefinición sobre Figueroa frena asimismo la decisión de la Casación sobre qué jueces deben ser los que juzguen a la vicepresidenta, pues se debería avanzar con estos procesos, dado que el Código Procesal permite hacerlo. Solo impide fijar fecha de juicio cuando están pendientes recursos ante la propia Casación o la Corte.

La jueza Ana María Figueroa sale de Comodoro Py LA NACION

Cristina Kirchner presentó un recurso extraordinario contra el fallo de los jueces de la Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone que revocó su sobreseimiento y ordenó que se la juzgue por el caso Hotesur/Los Sauces y la causa por la firma del Pacto con Irán.

Además, Oscar Parrilli, uno de los acusados en la causa por la firma del memorandum de entendimiento con Irán, recusó a los jueces Petrone y Barroetaveña. Dijo que eran “dos jueces claramente macristas, y como no les gustó lo que decidía el tribunal, hicieron sortear un nuevo tribunal y poner otro” para realizar un nuevo juicio.

Sin Ana María Figueroa, se realizó el plenario de Casación y se cubrieron vacantes

El primer paso que deben dar Barroetaveña y Petrone es decidir sobre la recusación de ambos en el caso del Pacto con Irán y sobre los recursos extraordinarios en el caso de Hotesur y Los Sauces. La incertidumbre sobre el estatus de Figueroa bloquea esas decisiones porque puede ser tildada de nula.

La recusación puede ser rechazada in limine (sin más trámite) por ambos jueces y seguir adelante con el caso. Pero si la admiten –cuestión improbable– otra sala debería decidir sobre ellos.

Asimismo, deben decidir si rechazan o no los recursos extraordinarios, previa vista al fiscal Mario Villar en Hotesur/Los Sauces, y Javier de Luca, en memorandum. Los jueces Barroetaveña y Petrone es probable que rechacen el recurso extraordinario sobre la base de que no va contra una sentencia definitiva . Así las cosas, los acusados pueden acudir a la Corte directamente mediante un recurso de queja.

El Senado aprobó el pliego de la exjueza Figueroa Captura de Videa

Pero todo este trámite está paralizado y la organización de los juicios contra Cristina Kirchner también por la incertidumbre acerca de Figueroa, que la semana pasada no se presentó en Tribunales a pesar de contar con nuevo acuerdo del Senado y un decreto presidencial que la nombra jueza por cinco años más.

Nadie sabe qué va a ocurrir: algunos jueces creen que el Ministerio de Justica enviará una nota a la Casación informando sobre el acuerdo y el decreto para que asuma; otros creen que Figueroa buscará judicializar con un amparo su situación, que en última instancia debería ser resuelta por conjueces de la Corte; y otros creen que no pasará nada y todo quedará como hasta ahora, bloqueado como parte de una estrategia para frenar los casos contra Cristina Kirchner.

Los jueces de la Sala I de la Casación, Barroetaveña, Petrone y Figueroa, tenían estos casos en sus manos desde hace un año y medio y no terminaban de dictar una sentencia. Se demoró la circulación del expediente Hotesur/Los Sauces, que estuvo en la vocalía de Figueroa desde fines del año pasado hasta mediados de año, cuando se volvió a demorar.

Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa Archivo

En el ínterin, Figueroa, una jueza afín al kirchnerismo que votó en sintonía con las posiciones de Cristina Kirchner en las causas donde le tocó intervenir, cumplió 75 años el 9 de agosto y el Gobierno no logró darle un nuevo acuerdo en el Senado para prorrogar su mandato por cinco años más.

La Corte, empujada por la Casación, declaró a la jueza cesante un mes después, el 6 de septiembre pasado. Sin Figueroa, Barroetaveña y Petrone avanzaron con el dictado de las sentencias en los casos Hotesur/Los Sauces y el Pacto con Irán.

Con dos votos coincidentes, el 18 de septiembre revocaron los sobreseimientos sin juicio y mandaron a hacer ambos juicios orales contra la vicepresidenta y un grupo de exfuncionarios. En el caso Hotesur/Los Sauces, mantuvieron el procesamiento de Máximo Kirchner pero dejaron afuera a Florencia Kirchner, por entender que no tenía autonomía para tomar decisiones sobre las sociedades comerciales familiares y sus negocios con Lázaro Báez y Cristóbal López.

Cristina junto a sus hijos Máximo y Florencia Archivo

Después de esa sentencia, el 28 de septiembre el Senado le dio acuerdo a Figueroa en una ajustada votación en la que debió desempatar la presidenta provisional del Senado, la oficialista Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero). Cristina Kirchner se ausentó de la sesión.

Tras ese acuerdo, el presidente Alberto Fernández firmó el 3 de octubre pasado el decreto 502/2023, donde hace un “nuevo nombramiento” de la magistrada por cinco años y, además señaló que se hace operativo desde desde “el 9 de agosto pasado”.

Acá se plante aun problema: Figueroa no pudo haber sido designada el 9 de agosto porque aún no tenía acuerdo del Senado, que le fue otorgado el 28 de septiembre. Por lo que el decreto no se corresponde con lo ocurrido en la realidad .

Esto ya genera dudas sobre esa norma, que mereció una denuncia penal contra Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Justicia, Martín Soria, presentada por los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal y Pedro Galimberti. La causa la tienen el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini.

El decreto presidencial que pone a Figueroa en funciones desde el 9 de agosto pasado le da un argumento más a Cristina Kirchner en su defensa judicial. Esto es así porque Cristina Kirchner recurrió la reapertura de los casos Hotesur/Los Sauces y su argumento constitucional para llegar a la Corte es que faltó el voto de Figueroa , lo que violó el principio del juez natural. Lo cierto es que cuando se firmó ese fallo Figueroa ya no era jueza, por decisión de la Corte.

El caso Oil también se frena

Un asunto adicional que deja el affaire Figueroa: el caso de Oil Combustibles, donde Cristóbal López fue absuelto por la supuesta retención indebida de 8000 millones de pesos en impuesto a los combustibles y Ricardo Echegaray fue condenado por concederle esos planes de pago especiales.

Cristóbal López y Echegaray el día en el que se inició el juicio de Oil Archivo

Figueroa, Barroetaveña y Petrone participaron de la audiencia donde se debatió si se debe confirmar ese fallo o revocarlo y ahora deben votar. Pero sin Figueora, solo quedaban dos jueces que podrían haber sacado la sentencia si es que estaban en un todo de acuerdo.

Pero ahora, con la incertidumbre en torno a Figueroa, se entra en una cuestión de fragilidad y cualquier sentencia, aún con dos votos coincidentes, se debilitaría y sería fácilmente atacable por los perjudicados. Por eso es que este fallo también se frenó hasta que el escenario se aclare.