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Video: así fue el cruce entre Bullrich y Di Tullio en el Senado

La libertaria interrumpió a la legisladora del Justicialismo en su discurso; en la sesión se trata un temario oficialista

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Juliana di Tullio
Juliana di Tullio

Las senadoras Patricia Bullrich, por La Libertad Avanza (LLA), y Juliana Di Tullio, del Justicialismo, mantuvieron un tenso cruce en la Cámara de Senadores mientras se tratan varios proyectos oficialistas, entre ellos 73 acuerdos judiciales, el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago de US$171 millones a dos fondos buitres tenedores de bonos de deuda argentina.

“La verdad, me parece que si hay algo que deberíamos demostrarle al pueblo argentino es que en esto estamos todos juntos, ¿no? Todas juntas", comenzó Di Tullio en su discurso. En ese momento, la interrumpió la libertaria, aunque su voz no se logró escuchar por el micrófono.

Inmediatamente, la kirchnerista la chicaneó. “Déjame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilízate, querida”, lanzó.

Cruce entre Bullrich y Di Tullio en el Senado
Cruce entre Bullrich y Di Tullio en el Senado

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